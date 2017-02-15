15.02.2017 23:57:57

Yaralanan büyükelçi yaşamını yitirdi

Afganistan'da bombalı saldırıda yaralanan BAE büyükelçisinin yaşamını yitirdiği belirtildi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Geçtiğimiz ay Afganistan-Kandahar'da düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçisi Juma Mohammed Abdullah Kaabi'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

BAE Başkanlık İşleri departmanı, geçtiğimiz ay 5 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda yaralanan Juma Mohammed Abdullah Kaabi'nin hayatını kaybettiğini yayınladığı açıklama ile duyurdu.

Taliban, gerçekleştirilen saldırıyı üstlenmedi ve bombalamanın nedeni olarak ‘yerel rekabet' açıklaması yaptı. Kandahar'da düzenlenen bombalı saldırıda 5'i BAE yetkilisi olmak üzere 57 kişi hayatını kaybetti.

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