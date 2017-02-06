06.02.2017 13:28:28

Yaralama suçundan aranan 2 kişi yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaralama suçundan haklarında 3 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi, polis tarafından yakalanarak infaz kurumuna teslim edildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaralama suçundan haklarında 3 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi, polis tarafından yakalanarak infaz kurumuna teslim edildi.Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler yaptıkları çalışma sonucu yaralama suçundan haklarında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (41) ve A.E.'yi (40) yakaladı. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek burada işlemleri tamamlanan 2 kişi ceza infaz kurumuna teslim edildi.