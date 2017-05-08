08.05.2017 20:04:38

Yapılan zamların az olduğunu iddia eden işçiler iş bıraktı

Düzce Birinci Organize Sanayi Bölgesinde yer alan ve otomobil sektöründe üretim yapan fabrika işçileri öğleden sonra iş bırakma eylemi yaptı.

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Düzce Birinci Organize Sanayi Bölgesinde yer alan ve otomobil sektöründe üretim yapan fabrika işçileri öğleden sonra iş bırakma eylemi yaptı.Düzce'de otomotiv sektörüne dayalı rot üreten fabrikada işçiler iş bırakma eylemi yaptı. Çok sayıda işçinin katıldığı eylemde işçiler, sendikanın işveren ile gerçekleştirdiği sözleşme sonrasında kendilerini sattıklarını iddia etti. İşçiler fabrika önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. Sık sık alkışlarla protesto eden işçiler; "sendika istifa" sloganları attı.Yetkili sendika olan Türk Metal Sendikası Düzce Şube Başkanı Murat Ardıç ise sendika olarak işçileri satmadıklarını belirterek "Sözleşmede ne alındı. 1.1.2017'nin ilk 6 ayı geçerli olmak üzere ortalama %16 zam alındı. Direk maaşa yansıyacak %16'dır. İkinci 6 ay enflasyon, üçüncü 6 ay enflasyon ve dördüncü 6 ay enflasyon oranındadır. Sosyal haklarda da %10 gibi bir zam alındı. Bunun akabinde ikramiye dediğimiz 80 günün ikramiyesidir. Zaten sendikadan önce 60 gün ikramiye vardı. Geçen dönem biz bunu 80 güne çıkarttık. 2017'de bunu 10 gün çıkarttık. 2018'de bugün sayısı 90 güne çıkarttık. Satılıp satılmadıklarını buradan anlayabilirler. Biz işçilerimizi hiçbir zaman satmayız. Çalışanların elde ettiği ücret ortalama 300-345 TL arasındadır" diye konuştu.