26.12.2016 13:20:36

Yapılan Eserler Tanıtılıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Cırgalan'a yapılan ilkokul kamuoyuna tanıtılacak. Tanıtım programına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katılacak.

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Büyükşehir Belediyesi tarafından Cırgalan'a yapılan ilkokul kamuoyuna tanıtılacak. Tanıtım programına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katılacak.Büyükşehir Belediyesi'nin hayırsever katkısıyla Cırgalan Mahallesi'ne yaptırdığı Mustafa Öner İlkokulu yarın (27 Aralık Salı) saat 11.00'de düzenlenecek olan programla kamuoyuna tanıtılacak.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, özellikle insana yatırım konusuna önem verdiklerini ve bu konuyla ilgili her türlü katkıyı sunmaya devam ettiklerini belirtti. Geleceğe yatırımın ancak eğitimle mümkün olabileceğini ifade eden Başkan Çelik, "Çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Kayseri'yi her alanda kaliteli ve konforlu bir şehir yapmak için tüm yatırımcı kurum ve kuruluşlara elimizden gelen desteği verdik, vermeye de devam ediyoruz. Özellikle eğitim üzerinde çok daha fazla hassasiyetle duruyoruz. Çocuklarımızın daha iyi eğitim görmesi için beş okul yaptık. Bizler belediye olarak okulların yapımına başlayınca hayırseverlerimiz de bizim yükümüzün bir bölümünü aldı. Cırgalan Mahallemizdeki okulumuz da bunlardan birisi. Okulumuzun yapımına destek veren Hayırseverimize teşekkür ediyorum" dedi.