11.05.2017 11:57:05

Yapı Kredi Leasing ve EFSE'den 25 milyon dolarlık iş birliği

Yapı Kredi Leasing, European Fund for Southeast Europe ile 25 milyon dolar tutarında kredi anlaşmasına vardı

Yapı Kredi Leasing, European Fund for Southeast Europe (EFSE) ile 25 milyon dolar tutarında kredi anlaşması sağladı.

Şirket açıklamasına göre, Yapı Kredi Leasing, uluslararası fon kuruluşlarıyla yaptığı iş birlikleriyle sektöre katkı sağlıyor.

EFSE ile 25 milyon dolar tutarında kredi anlaşmasına imza atan Yapı Kredi Leasing, alınan krediyi öncelikle Türkiye'nin kalkınmada öncelikli yörelerindeki mikro ve küçük işletmelerin desteklenmesi amacıyla tahsis edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, EFSE gibi uluslararası fonlarla kurdukları sağlam ilişkiler sayesinde özellikle küçük işletmelerin projelerini hayata geçirmelerine yardımcı olduklarını belirtti.

Söz konusu kaynağın finansmana erişimi daha kısıtlı bölgelerde kullandırılacak olmasının Türkiye ekonomisinin gelişmesi için önemli bir katkı sağlayacağına işaret eden Torun, EFSE ile 2. kez yapılan kredi anlaşmasıyla ekonomik kalkınma ve istihdam yaratmada önemli yere sahip mikro ve küçük işletmeleri desteklemekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Torun, şunları kaydetti:

"2016 yıl sonunda 9 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşan ve Türkiye leasing sektörünün son 8 yıldır lideri konumundaki Yapı Kredi Leasing, müşterilerini en iyi çözümlerle desteklemeye devam edecek. Yapı Kredi Leasing olarak temel hedefimiz leasingte öncü rolümüzü sürdürmenin yanı sıra sektörümüzü büyütmek. Bunun için de henüz leasing ile tanışmamış firmalara giderek leasingin sunduğu faydaları anlatıyor, leasingi tanıtıcı faaliyetlerde bulunuyoruz. 2017 yılında da faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz."