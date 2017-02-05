06.02.2017 09:06:42

Yapı Kredi Bankası yöneticileri KUTO Başkanı Serdar Akdoğan'ı ziyaret etti

Yapı Kredi Bankası Kuşadası Şubesi yöneticileri, Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan'ı ziyaret etti.

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Yapı Kredi Bankası Kuşadası Şubesi yöneticileri, Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan'ı ziyaret etti.Yapı ve Kredi bankası Kuşadası Şube Müdürü Turgay Özdemir, beraberinde Uzman Kobi Portföy Yönetmeni Yılma Eksek ve Parakende Bankacılık Satış Yönetmeni Hande Çetinyürek ile Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ı makamında ziyaret etti ve bankacılık çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Ziyarette, kredi imkanları ve genel ekonomik durum hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.