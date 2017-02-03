03.02.2017 13:53:53

Yapı denetim firmaları ile toplantı yapıldı

Burhaniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Körfez Bölgesi yapı denetim firmaları ile toplantı yaptı. Halka daha iyi ve etkili bir hizmet verebilmek adına yapılan toplantıda inşaat sektöründe yaşanan aksaklıklar da masaya yatırıldı.

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Burhaniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Körfez Bölgesi yapı denetim firmaları ile toplantı yaptı. Halka daha iyi ve etkili bir hizmet verebilmek adına yapılan toplantıda inşaat sektöründe yaşanan aksaklıklar da masaya yatırıldı.Burhaniye Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde Körfez Bölgesinde faaliyet gösteren yapı denetim firmaları ile toplantı yapıldı. Son zamanlarda Burhaniye'de inşaat sektörünün hızlanmasıyla birlikte Burhaniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü de halkı mağdur etmemek ve olabilecek hataların önüne geçmek amacıyla yapı denetim firmalarıyla bir araya geldi. Toplantıda; Burhaniye'de yapımı devam eden, yeni başlanan binalar için denetimlerin sıkılaştırılması ve daha titizlikle yapılması, yasal mevzuat çerçevesinde daha iyi şartlarda binaların yapımlarının devam etmeleri konuları görüşüldü. Yapı denetim firmaları da görüşlerini ve isteklerini belirterek Belediyeden taleplerini dile getirirken çözüm odaklı bir toplantı ile halka daha hızlı ve iyi bir şekilde hizmet verebilmenin çözümleri konuşuldu.