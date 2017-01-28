28.01.2017 19:28:11

Yangını söndürmeye çalışırken can verdi

Samsun'da yalnız yaşayan bir kişi, sobadan çıkan yangını söndürmeye çalışırken dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti

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Samsun'da yalnız yaşayan bir kişi, sobadan çıkan yangını söndürmeye çalışırken dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.Olay, Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi 583. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 70'li yaşlardaki Dursun Ali Kara'nın tek başına yaşadığı evde sobadan çıkan kıvılcımlar tülleri tutuşturdu. Çıkan yangını söndürmeye çalışan yaşlı adam, dumandan zehirlendi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.Kara'nın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.(Gökhan İçkilli/İHA)