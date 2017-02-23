23.02.2017 19:43:41

Yangında hayatını kaybeden 2 çocuk toprağa verildi

Adana'da bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 çocuğun cenazeleri toprağa verildi. Baba İsmail Soylu, kızları toprağa verilirken gözyaşlarına boğuldu.

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Adana'da bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 çocuğun cenazeleri toprağa verildi. Baba İsmail Soylu, kızları toprağa verilirken gözyaşlarına boğuldu.Ceyhan İlçesi Muradiye Mahallesi Ülker Sokak'ta dün akşam saatlerinde evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Emine (5) ve Fatma (6) Soylu kardeşlerin Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınan cenazeleri, ilçedeki Asri Mezarlığa getirildi. Cenazeler baba İsmail Soylu'nun isteği üzerine iş için gittiği Muğla'nın Bodrum ilçesinden gelmesi için bekletildi. Baba geldikten sonra kılınan cenaze namazının ardından çocukların cenazesi gözyaşları arasında Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.Öte yandan yangında yaralanan anne Raime ve bebeği Ebubekir Soylu'nun Adana TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Baba İsmail Soylu'nun çocuklarını üç gün önce işe gitmeden görüp Bodrum'a gittiği bildirildi.Muradiye Mahallesi Muhtarı Halil Duvarcı, yangında hayatını kaybeden Emine (5) ve Fatma'nın bedensel engelli olduğunu söyledi.Ailenin mahalleye kiracı olarak 3 ay önce taşındığını ve ölen çocukların babası İsmail Soylu'nun inşaat işçisi olarak Bordum'da çalıştığını belirten Duvarcı, "Mahalle halkının erken müdahalesiyle anne ve bebeği sağ kurtuldu. Yangın elektrik kontağından çıktı" diye konuştu.Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.