31.12.2016 18:38:09

Yangına müdahale eden itfaiye erinin üzerine duvar devrildi

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı tarihi evleriyle bilinen Şirince Mahallesi'nde 2 tarihi evde yangın çıktı

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İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı tarihi evleriyle bilinen Şirince Mahallesi'nde 2 tarihi evde yangın çıktı. Yangından bir engelli vatandaş ve annesi yara almadan kurtarılırken, yangına müdahale eden bir itfaiye eri üzerine duvar devrilmesi sonucu ağır yaralandı.İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Mahallesi'nde 2 tarihi evde yangın çıktı. Selvi Posta isimli bir vatandaşın evinde başlayan yangın havanın da etkisiyle bitişiğindeki eve sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti. Yangın sırasında evlerden birinde bulunan engelli Sevilay Posta ve annesi Selvi Posta itfaiye erlerinin başarılı çalışması sonucu çıkarıldı. Yangına müdahale eden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinden Mustafa Çınar, ev duvarının üstüne devrilmesi sonucu ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Çınar'ın durumu henüz netlik kazanmadı. Nedeni henüz bilinmeyen yangın Şirince'de büyük paniğe neden oldu.Yangın sonrası bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, Şirince'de felaketin eşiğinden dönüldüğünü belirterek, "İZSU'nun burada bir an önce yangın vanalarını her sokağa yerleştirmesi gerekiyor. Araçlar giremiyor. Yollar dar" dedi.(Ali Rıza Çelebi / İHA)