23.02.2017 16:39:06

Yandex, yeni güncellemesiyle şerit yönlendirmesi yapacak

Yandex Navigasyon ve Haritalar; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli haritalarını güncellediğini açıkladı. Kullanıcılar ayrıca yeni eklenen 'şerit yönlendirmesi' özelliği sayesinde trafikte rotaları için hangi şeridin doğru olduğunu görebilecek.

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Yandex Navigasyon ve Haritalar; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli haritalarını güncellediğini açıkladı. Kullanıcılar ayrıca yeni eklenen 'şerit yönlendirmesi' özelliği sayesinde trafikte rotaları için hangi şeridin doğru olduğunu görebilecek.Yandex Navigasyon, kısa süre önce İstanbul haritasında yaptığı büyük güncellemeyi Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli haritaları için de gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, haritada toplam 23 bin 115 noktada 38 bin 628 değişiklik yaptığını belirten şirket, büyük bir bölümü İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli büyükşehirlerini kapsayan güncelleme ile birlikte haritaya 6 bin 959 yeni yol bilgisi eklendiğini, 5 bin 119 yolun ise kapatıldığını bildirdi. 2 bin 583 noktada hız limiti güncellenirken, 666 yolda değişiklik yapıldı. 501 caddenin ismi değişirken, 256 köprü ve tünel bilgisi haritada yerini aldı.Yandex Navigasyon yeni eklenen şerit yönlendirmesi özelliğiyle seyir halindeyken rota için en doğru şeritte, güvenli bir şekilde ilerlemenize de yardımcı olacağı açıklanırken, yeni özellikle birlikte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli'ndeki toplam bin 424 karışık kavşak ve yol için güvenli şerit bilgileri haritaya eklendiği kaydedildi. İstanbul'da 695, Ankara'da 390, İzmir'de 108, Antalya'da 85, Bursa'da 109, Kocaeli'nde ise 37 yolda şerit yönlendirmesi bilgisi olduğu belirtilirken 'şerit yönlendirmesi' özelliğiyle trafiğin düzenli akışına katkı sağlayacağı açıklandı.Park yerleri özelliği Ankara'ya da geldiYandex Navigasyon, harita güncellemesiyle birlikte sürücülere varış noktalarına en yakın otoparkları gösteren 'park yerleri' özelliğini İstanbul'dan sonra Ankara'da da devreye aldı. Ankara'daki toplam 445 park alanı bilgisi haritaya eklendiği belirtilirken bu özellik sayesinde varış noktasına yaklaşırken arayüze eklenen 'P' butonuna tıklayan kullanıcılar harita üzerinde açık ya da kapalı otopark seçeneklerini ve otoparkların ücretsiz mi ya da ücretli mi olduğunu görebilecek.