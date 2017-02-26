27.02.2017 12:59:50

Yanbaz: 'Maliye Bakanlığı ve GİB çalışanları maalesef emeklerinin karşılığını alamamaktadır'

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarının emeklerinin karşılığını alamadığını belirterek, personelin mali ve özlük haklarında iyileştirme yapılmasını istedi.

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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarının emeklerinin karşılığını alamadığını belirterek, personelin mali ve özlük haklarında iyileştirme yapılmasını istedi.Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla bir açıklama yaptı. Tüm kamu hizmetlerinin vatandaşlara en seri ve etkin şekilde götürülebilmesi için gerekli olan finansman kaynağının oluşturulmasında vergi gelirlerinin büyük önemi bulunduğunu belirten Yanbaz, ülke gelirlerinin büyük bölümünü oluşturan vergileri toplama, devletin bütçesini yapma, harcamalarını kontrol etme iş ve işlemlerini Maliye Bakanlığı ve GİB çalışanlarının üstlendiğini söyledi. Maliye Bakanlığı ve GİB'deki kamu görevlilerinin mali ve özlük haklarındaki kayıplar nedeniyle Vergi Haftası'nı kutlayamadığını kaydeden Yanbaz, "Ülkemiz ekonomisi için gece gündüz demeden, mesai mevhumu gözetmeden çalışan, alın teri döken, ailesinden ve kendinden fedakarlık göstererek milyarlarca vergiyi tahsil eden Maliye Bakanlığı ve GİB çalışanları maalesef emeklerinin karşılığını alamamaktadır. İş yoğunluğunun, iş riskinin ve sorumluluğun fazla olduğu Maliye Bakanlığındaki çalışanlar, musluğun başında olmasına rağmen bu musluktan bir damla su dahi içememektedir. Hak kayıpları, verilmeyen haklar, bozulan çalışma barışı personelin Vergi Haftası'nı kutlamasına engel olmaktadır" dedi.Büro Memur-Sen olarak kimseden haksız bir uygulama, haksız bir kazanç istemediklerini belirten Yanbaz, Maliye ve GİB çalışanlarının alın terinin, emeğinin karşılığını istediklerini kaydetti. Çalışma verimliliği, moral ve motivasyonun artırılması için personelin mali ve özlük haklarında Vergi Haftası vesilesiyle iyileştirme yapılması gerektiğinin altını çizen Yanbaz, "Gelir uzmanlığı ve defterdarlık uzmanlığı özel sınavları en kısa sürede yeniden açılmalıdır. Bir defaya mahsus değil, ihtiyaç duyulduğunda sınavların açılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Tüm birimlerde fazla mesai yapan kamu görevlilerimize fazla mesai ücreti mutlaka ödenmelidir. Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personele görevde yükselme sınavı açılmalı ve bu kadroda çalışanlara ek gösterge verilmelidir. Şoför kadrosunda çalışan personele veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu sınavsız verilmelidir. Büyükşehirlerde görev yapan çalışanlara büyükşehir farkı ödenmelidir. Mali Hizmetler Sınıfı oluşturularak, genel müdürden yardımcı hizmetliye kadar tüm personelin ek göstergeleri yeniden düzenlemelidir. Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarının ülkemiz ekonomisine katkısı artarak devam etmesi için bu taleplerimiz en kısa sürede hayata geçirilmelidir. Taleplerimiz yerine getirildiği takdirde, çalışma barışı yeniden sağlanmış olacak, adalet yerini bulacaktır" şeklinde konuştu.