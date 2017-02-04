05.02.2017 03:16:20

Yanan LPG'li Otomobil Paniğe Neden Oldu

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yanan LPG'li otomobil mahallede paniğe neden oldu.

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yanan LPG'li otomobil mahallede paniğe neden oldu.Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Gülden Sokak üzerinde park halinde ve kullanılmadığı öğrenilen Ömer Kaplan'a ait plakasız otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı gece 02.00 sıralarında yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ve polis ekipleri güvenlik önlemlerini aldıktan sonra itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürme çalışmalarına başladı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen LPG'li otomobil mahalle sakinlerinde kısa süreli paniğe neden oldu.Kullanılmayan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.