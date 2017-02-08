08.02.2017 18:07:24

Yanan evin tadilatını Nazilli Belediyesi yapacak

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, geçtiğimiz ay İsabeyli Mahallesinde tüpten çıkan yangın sonrası evi hasar gören İnanoğlu ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, geçtiğimiz ay İsabeyli Mahallesinde tüpten çıkan yangın sonrası evi hasar gören İnanoğlu ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, geçtiğimiz ay İsabeyli Mahallesinde tüpten çıkan yangın sonrası çatısı tamamen yanmış olan ve büyük maddi hasarın meydana geldiği evde incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Erdemir, Fen İşleri Sevkan Pekuğur, İmar ve Şehircilik Müdürü Koray Öden, Nazilli Belediyesi İsabeyli Mahallesi Sorumlusu Şeref Özmen ve İsabeyli Mahalle Muhtarı Birkan Çelik ile birlikte yanan evi inceleyen Başkan Alıcık evin bir an önce oturulabilir hale gelmesi için gerekenlerin yapılması talimatını verdi. Mehmet ve Ali Anneleri Refika İnanoğlu ile birlikte oturdukları evin yangından sonra büyük hasar görmesinden dolayı mağdur duruma düşerek geçici olarak başka bir yere yerleştirildi. Ailenin yaralarının bir an önce sarılması gerektiğini söyleyen Başkan Alıcık İnanoğlu ailesine büyük geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Maddi imkânları kısıtlı olan İnanoğlu kardeşlerle konuşan Alıcık; "Biz Nazilli Belediyesi olarak yangının meydana geldiği evin tekrar kullanılabilir bir hale getirilmesi için gerekli tüm çalışmaları üstleneceğiz. Önce evin temizliğini gerçekleştirecek daha sonra tadilat çalışmalarını başlatacağız Allah'ın izniyle evde yangının tüm izlerini silerek evi tekrar kullanılabilecek hale getireceğiz. Hepimize tekrar geçmiş olsun. Allah daha büyük felaketlerden korusun" dedi.