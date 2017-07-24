24.07.2017 15:58:55

Yanal Diego'yu istemedi!

Trabzonspor'da gündeme gelen isimlerden biri olan Diego Ribas'a Ersun Yanal'dan vize çıkmadı.

Burak Yılmaz'ı bitirme aşamasına gelen Trabzonspor'da Gabriel Paletta ve Jose Sosa için görüşmeler devam ediyor.

Bu iki oyuncu Milan'dan gelecekleri için rakamları en üst seviyede tutuyorlar. Bu arada menajerle tarafından teklif edilen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Diego Ribas konusu da Ersun Yanal'dan döndü. Diego'yu Fenerbahçe'ye istemeyen Yanal, Trabzonspor'a da istemedi.

Burak Yılmaz transferinde görev dağılımı yapıldı

Trabzonspor yöneticisi Ali Rıza Egemen, Burak Yılmaz transferiyle ilgili olarak, ''Futbolcuyla asbaşkan, kulüple de başkan çaba gösteriyor. Olumlu gittiği yönünde bilgi verebilirim. Transferde imza atılmadan bir şey söylemek mümkün değil'' ifadelerini kullandı.