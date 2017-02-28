28.02.2017 13:21:08

Yamanspor Basketbol Takımından Vali Erin'e şampiyonluk sözü

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Yamanspor Basktebol Takımını makamında kabul etti.

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Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Yamanspor Basktebol Takımını makamında kabul etti.Adıyaman Kulüplerarası Basketbol Genç Erkeklerde Adıyaman Şampiyonu olan Yamanspor, Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti.Gerçekleşen ziyarette, şampiyonluk kupasını Vali Abdullah Erin'e takdim eden Yamanspor, 1-5 Mart 2017 tarihleri arasında Osmaniye'de yapılacak olan Bölge Basketbol Türkiye Kupasında şampiyonluk sözü verdi.Yamanspor Basketbol Takımı ile birlikte Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret eden Kulüp Başkanı Abdurrahman Vural, 1-5 Mart tarihleri arasından Osmaniye'de yapılacak olan Basketbol Kupasında Adıyaman'ı en iyi şekilde temsil edeceklerini belirttiler.Yamanspor Takımı, şampiyonluk süreci içerisinde Osmaniye'de, yapılacak olan müsabakada takıma her türlü desteği veren Vali Abdullah Erin'e teşekkür etti.Yamanspor Basketbol Takımının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Abdullah Erin ise, Osmaniye'de yapılacak olan bölge müsabakalarında Yamanspor Basketbol takımına başarılar dileyerek, "Yamanspor'un Osmaniye'de centilmenlik içerisinde bir müsabaka icra edeceğine ve Adıyaman'ı en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Böyle pırıl pırıl gençleri görmekten ve başarılarını duymaktan mutluluk duyuyoruz. Valilik olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimize gerekli her türlü desteği vereceğimizin taahhüdünü veriyoruz" ifadelerini kullandı.