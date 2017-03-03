03.03.2017 12:16:03

Yalovalı başkanlardan Bakan Akdağ'a ziyaret

Yalova'nını belediye başkanları, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ı ziyaret etti.

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Yalova'nını belediye başkanları, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ı ziyaret etti.AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Termal Belediye Başkanı İsmail Atik ve Tavşanlı Belediye Başkanı Kadri Çiçek, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile bir araya geldi. İnşaatı tamamlanan ve tefrişatı süren Altınova Hastanesi'ne uzman doktor tayini başta olmak üzere ilçelerdeki sağlık alanında yapılan yatırımlar ve sıkıntılar Bakan Akdağ'a aktarıldı. Taleplerin değerlendirileceğini ifade eden Akdağ, sağlık alanında ülke genelinde ihtiyaçların bir bir giderildiğini ifade etti.