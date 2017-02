24.02.2017 15:11:41

Yalova halk eğitim rekora koşuyor

Yalova Halk Eğitim Müdürlüğü, 2017 yılının ilk 2 ayında açılan 600 kursta 10 bin kursiyer sayısına ulaştı.Halk Eğitim Müdürlüğü halkın meslek sahibi olması için talep edilen her türlü kursu açıyor. 2016 yılında açılan kurslardan 17 bin kişi faydalanmıştı. Bu sene kurslara talep arttı. 2017 yılının ilk 2 ayında açılan 600 kurstan şu an için 10 bin kursiyer faydalanıyor. 2017 yılında rekor bir sayıya ulaşacaklarına inandıklarını dile getiren Halk Eğitim Müdürü Sadrettin Doğan, "2017 yılı hedefimiz 20 bin kursiyere ulaşmaktı. Ancak yılın ilk 2 ayında 10 bin kursiyeri bulduk. Şu anda 600 kurs var. Ama gerek kurs sayısı ve gerekse kurslardan faydalanan kursiyer sayısı bu yıl ciddi şekilde artacak. Biz 20 bin hedefini rahatlıkla aşacağımıza ve kurs sayısını da binin üzerine taşıyacağımıza inanıyorum. Her alanda yeterli öğrenci sayısına ulaşılır ulaşılmaz kurs açılıyor. Gerek meslek edinmek ve gerekse hobilerimizi geliştirmek anlamında bu kurslar çok faydalı" dedi.