24.07.2017 15:08:33

Yalova'dan Fransa'ya rüzgar türbini bakım gemisi

Yalova-Altınova'daki tersaneler bölgesinde Fransa için açık deniz rüzgar türbini servis gemisi inşa edilecek.

Yalova-Altınova'daki tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren Cemre Tersanesi'nde Fransa için inşa edilecek açık deniz rüzgar türbini servis gemisinin sac kesim töreni yapıldı.

Törene, Tersane Müdürü Hüseyin Şanlı, Proje Koordinatörü Samet Cırlak, Fransız firması Louis Dreyfus Armateurs (LDA) adına Saha Müdürü Jerome Farrugia ve gemi inşasında görev alacak personel katıldı.

Proje Koordinatörü Cırlak, açık deniz rüzgar türbini servis gemilerinin, açık deniz marketinin yeni ve farklı bir dalı olduğunu söyledi.

Cemre Tersanesi olarak halihazırda farklı bir müşterileri için bir adet açık deniz rüzgar türbini servis gemisi inşa ettiklerini, bu projeyle pazardaki yerlerini perçinlediklerini dile getiren Cırlak, şunları kaydetti:

"Geminin toplam boyu 83 metre genişlik 19,4 metre ve su çekimi 5 metre olup, yaklaşık olarak 6 bin 62 groston. Servis sürati 10 deniz mili, en yüksek hızı ise 13,5 deniz milidir. Kapasite, yolcu ve mürettebat toplam 90 kişiliktir. Gemide teknikerlerin rüzgar türbinine devamlı geçişini sağlayan 1 körüklü merdiven bulunmaktadır. Ayrıca, rüzgar türbini ile gemi arasındaki gerekli malzeme ve yedek parçaların elleçlenmesi için bir adet 3B güverte kreyni bulunmaktadır. Mürettebat ve teknikerlerin denizde değişimi sağlamak amacıyla 7T kapasiteli 1 adet helikopter güvertesi ve 1 adet bot bağlama alanı bulunmaktadır. Geminin tahrik sistemi elektrik motorları ile sağlanmaktadır. Gemide ayrıca 2 adet akü de bulunmaktadır. Akü sistem kapasitesi geminin operasyon profiline göre hesaplanmış olup, verimliliği daha da artırmayı hedefliyoruz."

Cırlak, "Gemide sinema salonu, spor salonu, toplantı salonları ve konferans salonları bulunmaktadır. Bu özellikler dikkate alındığında inşa edilecek gemi bu tipteki gemiler içerisinde en büyük ve kapsamlı gemilerden biri olacaktır" diye konuştu.

Proje, 22 ayda tamamlanacak

Tersane Müdürü Şanlı ise tersanelerindeki 57 numaralı projenin çelik kesme törenini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bu projenin Türkiye'de yapılmasının, bugüne kadar yaptıkları başarılı projelerin sayesinde olduğunu belirten Şanlı, şunları kaydetti:

"Projeyi yüzde 100 yerli imkanlarla tamamen tersanemizdeki işçilik ve mühendislikle gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 22 aylık bir süreç içerisinde projeyi tamamlamayı düşünüyoruz. Dünyada yapılan 6 ihaleden bir tanesi. 90 tersane arasından bu ihaleyi alabildik."