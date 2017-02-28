28.02.2017 16:09:24

Yalova'daki AÖF öğrencileri vurmalı çalgılar konseriyle eğlendi

Anadolu Üniversitesi Halk Bilimleri Araştırma Merkezi Vurmalı Çalgılar Topluluğu, Yalova Belediyesinin konuğu olarak gittiği kentte konser verdi.

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Anadolu Üniversitesi Halk Bilimleri Araştırma Merkezi Vurmalı Çalgılar Topluluğu, Yalova Belediyesinin konuğu olarak gittiği kentte konser verdi.Kayıt yenilemek için Yalova AÖF bürosunu ziyaret eden öğrencilerin, büro çalışanları tarafından bilgilendirilmesiyle konserden haberdar olan AÖF öğrencileri, konere yoğun ilgi gösterdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, "Açıköğretim öğrencilerinin uzakta olmalarına rağmen, kendilerini Anadolu Üniversitesi'ne yakın hissetmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda Eskişehir'deki AÖF öğrencileri için başlattığımız sosyal, kültürel ve sanatsal aktiviteleri tüm illerdeki AÖF öğrencileri için de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yalova'da gerçekleşen bu konser etkinliğine AÖF öğrencilerinin yoğun ilgisi bizi çok memnun etti" şeklinde konuştu.