07.02.2017 15:33:05

Yalova daha güvenli bir il olacak

Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık, ilde suçla ve suç odaklarıyla mücadelenin en katı şekilde süreceğini, Yalova'nın halkın huzur içinde yaşadığı daha güvenli bir il olacağını dile getirdi.Yalova'da artan nüfusa rağmen polis sayısında yaklaşık yüzde 15 azaldığını belirten Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık, makamında basın mensuplarının katılımı ile bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Yalova'nın huzur ve güvenliği için Emniyet Müdürlüğünün hassa ve sürekli bir çalışma içerisinde olduğunu belirten Fındık, "Bu ilin sokaklarını boş bırakmayacağız. Yalova daha güvenli bir il olacak. Bunu sağlamak için polisimiz sayısının azalmasına rağmen özverili bir çalışma ortaya koyuyor. Ancak bir ilde güvenlik sadece polisin çabalarıyla sağlanmak yerine halkında desteği ile sağlanırsa, daha etkili olur" dedi.Yalova halkının şüpheli gördüğü konuları polise bildirmesinin bir çok suçun önüne geçilmesinde ciddi katkılar sağladığını vurgulayan Fındık, "İhbarlar ilin asayişinin sağlanmasına büyük önem taşıyor. Halkımız son aylarda bu konuda son derece duyarlı olmasına rağmen bu duyarlılığın daha da artması gerektiğine inanıyorum. Yalova polisinin gelen ihbarlar sonrasında olay yerine ulaşılmasında Türkiye ortalamasının üzerinde bir hıza sahip. Vatandaşımız bir ihbarda bulunduğunda polisimiz o ihbarı mutlaka dikkate alıyor. Yalova polisi çağrıldığı her yere gidiyor. Bunu yapmaya da devam edecek. Damda kedi dahi kaldıysa Yalova Polisi oraya da gidecek" şeklinde konuştu.Uyuşturucu ile mücadele de halkın güvenlik güçleri ile omuz omuza olması çok önemli olduğunu ifade eden Fındık, "Polis, her yerde olamayabilir. Ama halkımız her yerdedir. Bu konuda bize ulaşan bilgiler sayesinde uyuşturucu ile mücadele de daha etkin çalışmalar yapabiliriz. Bu konuda halkın desteğini talep ediyoruz. 2016 yılında 52 adet uyuşturucu operasyonu gerçekleştirmişken 2017 yılının daha ilk 2 ayında 10 operasyon gerçekleştirildi" dedi.Yalova Emniyet Müdürlüğüne daha modern bir emniyet binası kazandırmak istediklerini de belirten Fındık, "Bursa yolu üzerinde 30 dönümlük bir arazimiz var. Bu arazi üzerinde Yalova'ya yakışan tüm birimleri tek noktada toplayan modern bir il emniyet müdürlüğü binası yapmak istiyoruz. Bu konuda bakanlık nezdinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda Mayıs, Haziran gibi somut bir ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.