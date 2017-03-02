02.03.2017 15:13:27

Yalova'da barajlar doldu

Yalova'ya içme suyu sağlayan Gökçe barajında yüzde 93 doluluk oranına ulaşılınca baraj kapakları açılarak su tahliyesine başlandı.

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Yalova'ya içme suyu sağlayan Gökçe barajında yüzde 93 doluluk oranına ulaşılınca baraj kapakları açılarak su tahliyesine başlandı.Gökçe barajı yağan kar ve yağmurlar sayesinde beklenen doluluk seviyesini yakaladı. Barajın su seviyesinin yüzde 93'ü bulduğunu dile getiren Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Ömer Nergiz, "Yağışların ardından barajdaki su seviyesi hızla yükselmeye başladı. Şu an için barajda yüzde 93'lük doluluk oranına ulaştık. Barajın su seviyesini burada sabitlemek istiyoruz. Gelen fazla suyu baraj kapaklarını açarak tahliye ediyoruz. Şu anda barajda 22 milyon 500 bin ton su var. Bu su ile Yalova yaz aylarını çok rahat bir şekilde geçirir. Bahar aylarında yağışların artacağını göz önünde bulundurursak, bu yaz su sıkıntısı yaşamayacağız" dedi.