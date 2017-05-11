11.05.2017 13:33:55

Yalova Armutlu'ya doğalgaz müjdesi

İstanbul'a yakın doğalgaz, termal suyu ve temiz denizi ile her kesimin beğenisini kazanan turizm açısından her daim kendinden söz ettiren Yalova Armutlu'ya doğalgaz boruları döşenmeye başladı. Yapılan açıklamada ilçeye doğalgaz 2018 yılı başında gelecek.

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İstanbul'a yakın doğalgaz, termal suyu ve temiz denizi ile her kesimin beğenisini kazanan turizm açısından her daim kendinden söz ettiren Yalova Armutlu'ya doğalgaz boruları döşenmeye başladı. Yapılan açıklamada ilçeye doğalgaz 2018 yılı başında gelecek.Yalova'nın turizm cenneti olarak adlandırılan ilçesi Armutlu'da artık doğalgaz çalışmaları için kollar sıvandı. Armutlu Belediyesinin altyapı çalışmalarının başladığı ilçede kazılar yapılarak borular döşenmeye başladı. Yerel seçimlerde Ak Partiden seçimi kazanarak hizmet koltuğuna oturan Yalova Armutlu Belediye Başkanı Mehmet Birkan, "Armutlu ilçemize doğalgaz hayırlı uğurlu olsun" dedi.Yalova Armutlu Belediye Başkanı Mehmet Birkan; "Armutlu ilçemiz turizm açısından İstanbul ve Bursa'ya çok yakın olmamız açısından da yazın çok tercih edilen ilçeler arasında olduğunu tatile gelen vatandaşlarımızı gördüğümüzde daha iyi anlıyoruz. Özellikle yaz tatilinde Armutlu'da çok büyük oradan nüfus alıyoruz. Termal suyumuz, deniz, kum ve plajla birlikte gerçek bir doğa harikası olan Armutlu ilçemize doğalgaz için altyapı çalışmalarımız başladı" ifadelerinde bulundu.2018 başında doğalgaz kapınızdaBirkan; "Altyapı çalışmalarımız hızlı bir şekilde başladı. İnşallah birkaç ay içerisinde ilçe merkezimizde tüm çalışmalarımız sona erecek. 2018 yılı başı gibi de bir aksilik olmaz ise inşallah Armutlu'da oturan değerli vatandaşlarımızı doğalgaz ile buluşturacağız. Armutlu ilçemizde özellikle yazlık olarak dairelerini kullanan vatandaşlarımız artık kışında güzel ilçemizde yaşamaya devam edecek. Doğa ve denizin bir arada olduğu toprak ananın bize hediye ettiği termal suyumuzla Yalova Armutlu'da yaşam yazın ve kışın devam edecek. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Ak Partili belediyeciliğin hizmet yolunda verilen seçim sözümüzü de bu vesile ile tutmuş olduk. Bizlere bu fırsatları veren değerli Başbakanımız Binali Yıldırım'a ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ilçemiz adına teşekkür ederim" diyerek sözlerini tamamladı.