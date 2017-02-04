04.02.2017 18:47:36

Yalçın: 'Maç genelde bizim kontrolümüzde geçti'

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 'Ligde de bir çıkışımız var. Bunu kupada da gittiği yere kadar götüreceğiz' dedi.

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Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Ligde de bir çıkışımız var. Bunu kupada da gittiği yere kadar götüreceğiz" dedi.Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-3'lük skorla mağlup ederek çeyrek finale yükselen Kayserispor'da Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Tek maçlar hep zordur. Bunun bilincinde oynadık. Maç genelde bizim kontrolümüzde geçti. Ligde de bir çıkışımız var. Bunu kupada da gittiği yere kadar götüreceğiz. 9 sezon önce aldığımız kupayı inşallah gönül ister ki ikinci kez memleketimize götürelim, şehrimizle bütünleşelim. Bu amaçla, bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor" değerlendirmelerinde bulundu.