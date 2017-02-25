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Yalçın Karadeniz: 'Bu krizin sebebi şahsım değildir'
25.02.2017 12:36:15

Yalçın Karadeniz: 'Bu krizin sebebi şahsım değildir'

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz, Beşiktaş felsefesine yakışmayacak şekilde cezalandırıldığını söyleyerek, 'Olmamasını istediğimiz bu krizin sebebi, Divan Başkanlık Kurulu ve şahsım değildir' dedi.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz, Beşiktaş felsefesine yakışmayacak şekilde cezalandırıldığını söyleyerek, "Olmamasını istediğimiz bu krizin sebebi, Divan Başkanlık Kurulu ve şahsım değildir" dedi.

Beşiktaş'ta Divan Kurulu krizi sürüyor. Divan Kurulu'nun seçimlerinin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz, geçen hafta bir çağrı yaparak Divan Kurulu'nu toplantıya çağırmıştı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise bu toplantının yasal olmadığını ve yönetim kurulu olarak toplantıya katılmayacaklarını açıkladı. Bütün bu olanlara rağmen Yalçın Karadeniz ve divan kurulu üyeleri bugün Vodafone Arena'nın önünde bir basın açıklaması yaptı.

"Toplantımız, kapılar açılmayarak engellenmiştir"

Bütün mercilere müracaat etmelerine rağmen toplantının engellendiğini söyleyen Yalçın Karadeniz, "Bugün burada olmamızın nedeni 2017 yılı 1. Olağan Divan Kurulu'nun yapılmasıydı. Tüzüğümüze göre Divan Kurulu toplantılarının tarih, yer ve saati Divan Başkanlık Kurulu tarafından belirlenir ve ilgili kurumlara bildirilir. Tüzüğümüze göre 3 ayda bir yapılan toplantıların amacı; Yönetim Kurulu'nun dönem içerisinde yapığı faaliyetlerle ilgili bilgilendirme yapılması, Denetim Kurulu'nun ise bu döneme ait idari mali konularla ilgili raporlarını sunmasını ve bilgilendirilmesini içerir. Ne yazık ki, Beşiktaş Derneği Genel Sekreterliğine, Denetleme ve Sicil Kurullarına müracaat etmemize rağmen toplantımız, divan üyelerine kapılar açılmayarak engellenmiştir" diye konuştu.

"Bu krizin sebebi ben değilim"

Haksız bir şekilde cezalandırıldığını ifade eden Karadeniz, "Ayrıca şunun çok iyi bilinmesini isterim ki; olmamasını istediğimiz bu krizin sebebi, Divan Başkanlık Kurulu ve şahsım değildir. Ortada hiçbir sebep yokken 50 yılını Beşiktaş'a adamış, her kademede bu kulübe hizmet etmiş ve son dört dönemdir de Divan Kurulu üyelerimizin büyük teveccühü ile Divan Başkanı seçilmiş olmama rağmen Beşiktaş duruşuna, felsefesine ve ahlaki yapısına yakışmayacak bir şekilde mesnetsiz iddialarla cezalandırılmam yoluna gidilmiştir. Birisi istiyor diye buradan gitmek olmaz. Bu olumsuz olaya sebep olanları kınıyorum. Benim bu konu ile ilgili yaptığım husus tamamen haksızlıklara karşı yapılmış meşru bir savunmadır. Ne olurdu bugün bu tesisin kapıları bize açılsaydı? Tesisi buradan götürecek veya zarar verecek halimiz yoktu. Burada 60 yaşın üstünde çok insan var. Ben yapılanları bu insanlara saygısızlık olarak algılıyorum. Yaratılan bu olumsuz tutum ve davranışların değerlendirilmesini de kamuoyunun takdirine sunuyorum" şeklinde konuştu.

Genel kurul üyesi Ali Rıza Dizdar da, yaptığı davayı açanın kendisi olduğunu söyleyerek, kınama cezasının yanlış olduğunu ve başkan Yalçın Karadeniz'in yanında yer aldığını dile getirdi.
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