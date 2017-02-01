01.02.2017 15:14:58

Yaktığı ateşe tiner döktü, yüzünden yaralandı

Eskişehir'de bir inşaat çalışanı ısınmak için yaktığı ateşe tiner dökünce, yüzünde yaralanmalar meydana geldi.

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Eskişehir'de bir inşaat çalışanı ısınmak için yaktığı ateşe tiner dökünce, yüzünde yaralanmalar meydana geldi.Olay, Yassıhöyük mahallesinde öğlen saatlerinde yaşandı. T.Ç. isimli şahıs, çalıştığı inşaatın içerisinde ısınmak için ateş yaktı. Yanan ateşe tiner döken T.Ç., meydana gelen alevlenme sonucu yaralandı. Boynunda, yüzünde ve sağ kulağında yanıklar oluşan vatandaş, Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.