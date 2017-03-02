02.03.2017 13:43:10

Yaklaşık 169 kilometrelik Suriye sınırında 2016'da 49 PYD, 210 DEAŞ mensubu yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan sınır hattındaki basın turunda brifing veren Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Alparslan Kılıç, 169 kilometrelik Suriye sınırında 2016 yılında 210 DEAŞ terör örgütü, 49 PYD terör örgütü üyesinin yakalandığını söyledi.

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Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan sınır hattındaki basın turunda brifing veren Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Alparslan Kılıç, 169 kilometrelik Suriye sınırında 2016 yılında 210 DEAŞ terör örgütü, 49 PYD terör örgütü üyesinin yakalandığını söyledi.Genelkurmay Başkanlığının sınır hattında basın mensupları için düzenlediği tur, Kilis'te bulunan 1. Hudut Alay Komutanlığına bağlı 3. Hudut Tabur Merkezinde başladı. Gülbaba Tabur Merkezinde 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Alparslan Kılınç tarafından basın mensuplarına, hudut hattında alınan güvenlik tedbirleri ve sınır fiziki güvenlik sistemleri hakkında brifing verildi.Piyade Albay Kılınç sorumluluk alanındaki toplam 169 kilometrelik Suriye sınırında 2013 yılında 2 bin 423, 2014 yılında 3 bin 474, 2015 yılında 2 bin 44, 2016 yılında ise 77, 2017 2 aylık dönemde 4 kaçakçılık teşebbüsü önlendiğini kaydetti. Sınırdan yasa dışı geçişlerle ilgili istatistikler paylaşan Albay Kılınç, 2013 yılında 3 bin 949, 2014 yılında 6 bin 77, 2015 yılında 12 bin 183, 2016 yılında 8 bin 531 geçiş teşebbüsünün engellendiğini kaydetti.Kılınç, Suriye sınırında 1. Hudut Alay Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki 90 kilometrelik bölümde modüler beton duvar inşa edildiğini söyleyerek, 79 kilometrelik bölümün ise 3 ay içerisinde tamamlanmasının planlandığını ifade etti. 11 adet eski tip karakolun yeni tip karakol olarak inşa edileceğini ifade eden Kılınç, hudut hattında geçici askeri güvenlik bölgelerinin ilan edildiğini kaydetti. Kılınç, güvenlik bölgeleri ile mal, göçmen ve insan kaçakçılığın düzensiz göç hareketlerinin büyük oranda azaltıldığı anlattıCerablus'tan Höyük Karakoluna kadar uzanan sınır hattında basın turu sürüyor.