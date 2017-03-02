02.03.2017 20:31:02

Yakılan lastikler polisi harekete geçirdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde lastik yakıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde lastik yakıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Alınan bilgilere göre, Siverek - Çermik karayolunda kimliği belirsiz kişi yada kişilerce yakılan lastikler nedeniyle yolun trafiğe kapandığını bilgisini alan polis, Fırat Mahallesi'ne geldi. mahallede yapılan incelemenin ardından olayla ilgili olduğu düşünülen bir kişi gözaltına alındı.Polisin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, Siverek Belediyesi temizlik ekipleri caddeyi temizleyerek yolu yeniden trafiğe açtı.Lastik yakılarak yolun trafiğe kapatılmasının akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle olabileceği bildirildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.