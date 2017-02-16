16.02.2017 16:05:54

Yakakent jandarmadan kan bağışı

Samsun Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığında askerler ve vatandaşlar tarafından Kızılay'a kan bağışında bulunuldu.

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Samsun Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığında askerler ve vatandaşlar tarafından Kızılay'a kan bağışında bulunuldu.Kan bağışı kampanyasına Yakakent İlçe Jandarma Garnizon Komutanı Kıdemli Başçavuş Gürkan Demir, askeri personel ve vatandaşlar katıldı. Kampanyada 48 ünite kan bağışı toplandı. 'Bir damla kan, kurtarılan bir can' sloganıyla kampanya düzenlediklerini belirten Kızılay Yakakent Şube Başkanı İhsan Karagöl, "Samsun Kızılay Kan Merkezi ile beraber ihtiyaç duyulan kanı, gönüllü bağışçılardan sağlıklı bir şekilde temin etmek için kan bağışı kampanyası düzenledik. Unutmayalım ki kan, yapılamayan tek ilaçtır. Onu sadece insanlar bağışlayabilir. Bir gün bizim de kana ihtiyacımız olabilir. Kan bağışına katılan tüm Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı personeline ve Yakakentli hemşerilerimize sonsuz teşekkür ederim" dedi.