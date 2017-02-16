16.02.2017 16:14:17

Yahyalı'da yenilenebilir enerji sektörüne teknik personel yetiştirilecek

Son yıllarda yapılan yatırımlarla yenilenebilir enerji üretim merkezi haline gelen Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde, sektördeki teknik personel ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalar hızlandırıldı.

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Son yıllarda yapılan yatırımlarla yenilenebilir enerji üretim merkezi haline gelen Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde, sektördeki teknik personel ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalar hızlandırıldı.Önümüzdeki yıl hizmete girmesi beklenen Yenilebilir Enerji Ve Tabii Kaynaklar Meslek Yüksekokulu'nun yanı sıra, şimdide Hasan Hüseyin Arıkan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Bölümü açılabilmesi için istişare toplantısı yapıldı.Belediye binasında yapılan toplantıya Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, Yahyalı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Koyuncu, Yahyalı Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Ekinci ve Hasan Hüseyin Arıkan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri katıldı.Toplantıda konu ile alakalı katılımcılara bilgiler veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı; " Biz Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile ilgili görüştüğümüz uzmanlar, Yahyalı' nın kırmızı alan içerisinde yer aldığını, bu konuda çok verimli bir bölge olduğunu dile getiriyorlar. Bir çok şirketimiz yenilenebilir enerji konusunda çalışmalar yapıyor, alt yapılarını oluşturuyorlar. Buralara eleman yetiştirilmesi konusunda acilen bir alan oluşturulması gerekiyordu. Mesleki Ve Teknik Genel Müdürlüğümüz, bu konu ile alakalı bizden talepte bulundu. Bizde resmi yazımızı yazdık ve gönderdik. İnşaallah olumlu cevap geleceğini ümit ediyoruz. Şuanda bölümün alt yapısı, yani laboratuarının oluşturulması gerekiyor. Tabi bu biraz masraflı. Daha önce Belediyemiz, Esnaf Odamız ve Ticaret Odamız ile yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde, bu laboratuarın ilçemize biran önce kazandırılması için nasıl bir yol izleyeceğimizi toplantımız da görüşeceğiz." diye konuştu.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk' te ilçeye son zamanlarda yapılan HES, GES ve RES yatırımları ile ilçenin enerji üssü haline geldiğini, ilçeden göçü önlemek adına yenilenebilir enerji sektöründe çalışan teknik eleman yetiştirilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak " Devletimizin, Enerji'de dışa bağımlı bir ülke olmaktan kurtulmak için büyük bir çabası var. İlçemizde Yenilenebilir Enerji RES, HES ve GES' in üssü konumunda. Bu konuda Rabbimize Hamd ediyoruz. Tabi bunun katma değerini de ilçemizin görmesi lazım. Bu hususta Hasan Hüseyin Arıkan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde Yenilenebilir Enerji Teknolojileri alanında iki bölüm açılacağı için mutluyuz. Bu bölümler Rüzgar ve Güneş Enerjisi bölümleri. Tabi bu bölümlerin alt yapısını oluşturmak üzere burada toplandık. Biliyorsunuz, ilçemiz enerji üssü olmanın dışında madenleri ile de ünlü bir yer. Bizim ülkemize katma değerimiz oldukça fazla. Hükümetimiz aynı zamanda bu yıl istihdam konusunda önemli çalışmalar yapıyor. Bizim buradaki gayemiz, ilçemizdeki insanları burada tutmak. Göç vermek istemiyoruz. Ayrıca istihdama da katkı vermek istiyoruz. Meslek Liseleri, bir ülke için çok çok önemli. Yenilenebilir Enerji konusunda ilçemize açılacak olan hem yüksekokul hem de lise bölümü bizi oldukça mutlu ediyor. Biz belediye olarak, sivil toplum kuruluşları ve iş adamlarımızla birlikte bu bölümümüzün alt yapısını en kısa sürede kuracağız." şeklinde konuştu.Toplantıya katılan Yahyalı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Koyuncu ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Ekinci' de açılacak bölüm konusunda her türlü desteği vermeyi hazır olduklarını ifade ettiler.