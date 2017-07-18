18.07.2017 15:53:57

Yahudiler Mescid-i Aksa'yı bastı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Mescid-i Aksa'ya yaklaşık 155 fanatik Yahudi'nin İsrail polisi eşliğinde baskın düzenlediğini duyurdu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Mescid-i Aksa'ya yaklaşık 155 fanatik Yahudi'nin İsrail polisi eşliğinde baskın düzenlediğini bildirdi.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, 155 kişiden oluşan fanatik Yahudi grubu ve 312 turistin İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Öte yandan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi basın sorumlusu Firas Dibs, yaptığı açıklamada, İsrail polisinin herhangi bir gerekçe göstermeden Mescid-i Aksa itfaiye dairesinden Adnan Ebu Subeyh adlı itfaiyeciyi gözaltına aldığını belirtti.

Kudüs'te gerilim devam ediyor

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal arama dedektörlerini yerleştirmesinin 3. gününde Kudüs'te gerilim tırmanıyor.

Metal arama dedektörlerinden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden binlerce Filistinli bugün de sabah namazını Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (El-Esbat) Kapısı'nda kıldı.

Dibs bu konuya dair açıklamasında vakıf görevlilerinin metal dedektörlerinden Mescid-i Aksa'ya girmeyi reddederek, Harem-i Şerif'in Meclis Kapısı'nda bekleyişlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizim tavrımız açıktır. Biz de bu kutsal şehrin şeyhlerinin kararına bağlıyız. İslami ve ahlaki olarak kabul edilmesi mümkün olmayan bu metal dedektörlerinden geçerek Aksa'ya girmeyeceğiz" dedi.

El-Halil'de bir Filistinli öldürüldü

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, El-Halil kentinde bir Filistinlinin, kontrol noktasına araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi. Açıklamada, Filistinlinin İsrail askerlerince açılan ateş sonucu öldüğü, olayda biri kadın 2 askerin hafif yaralandığı kaydedildi.

Filistin makamlarından olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar hayatını kaybeden Filistinlinin 30 yaşındaki Rafet Nazmi Hirbavi olduğu bilgisini aktardı.

İki yılda 269 Filistinliyi sebepsizce öldürdü

Resmi istatistiklere göre, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında 2015'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs ile Gazze'de devam eden olaylarda, 2 Ürdün vatandaşı ve 269 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail tarafından ise söz konusu olaylarda 47 asker ve polis öldü.