01.08.2017 00:55:08

Yahudi yerleşimcilerden Esbat kapısı önünde eylem!

Binlerce Yahudi yerleşimci, Kudüs sokaklarında İsrail askerleri eşliğinde Mescid-i Aksa'ya doğru, Esbat kapısı önünde eylem yapmak için yürüyor.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Kudüs'te Mescid-i Aksa olayları daha farklı bir boyuta gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde İsrail, Mescid-i Aksa'ya 50 yaş altındaki erkeklerin girmesini yasaklamıştı. Bunun üzerine dünyanın pek çok yerinden tepkiler gelmiş, protestolar yapılmıştı. Bütün bu olaylar yaşanırken, geçtiğimiz günlerde Siyonist hahamlar bildiri yayınlamış ve Yahudi yerleşimcileri Mescid-i Aksa'ya baskın yapma çağrısında bulunmuştu. Hahamlar bu bildiriyi yayınlayarak, Mescid-i Aksa'daki iddialarını güçlendirmek için topluca bir eylem çağrısında bulunmuştu.

Alınan bilgiye göre, bu akşam saatlerinde bir grup Yahudi yerleşimci el-Esbad kapısına gelip ibadet yaparken, bir diğer grup da ellerinde İsrail bayraklarıyla slogan atarak Mescid-i aksaya ilerledi. Ayrıca el-Esbad kapısında toplanan binlerce Yahudi yerleşimcin, "Kudüs, İsrail'in ebedi başkentidir" diye slogan attığı öğrenildi.