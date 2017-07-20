20.07.2017 13:26:32

Yahudi yerleşimciler baskınlarını sürdürüyor

Yahudi yerleşimcilerin İsrail Polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskınları sürüyor.

Müslümanların yalnızca elektronik detektörlerle donatılan kapılardan girişine izin verilirken, diğer kapılardan Mescid-i Aksaya girmek isteyen Müslümanlara şiddet uygulanıyor. Yahudi yerleşimcilerin gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya rahatlıkla girip dolaşması Filistinliler'de büyük öfkeye yol açtı. İsrail polisinin, Müslümanlara karşı her gün şiddet uygulaması İslam ülkelerinde üzüntü ve kaygıyla karşılandığı ifade edildi.