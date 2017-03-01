01.03.2017 19:38:55

Yahudi yerleşimci bir Filistinliyi öldürdü

" İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bir Yahudi yerleşimcinin, kendisine bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu öne sürdüğü bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, El-Halil kentinin güneyinde bir Yahudi yerleşim birimindeki Mor Çiftliği'ne girmeyi başaran bir Filistinlinin, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu bir Yahudi yerleşimci tarafından ateş açılarak öldürüldüğü bildirildi.

İsrail Devlet Radyosu'nun haberinde de söz konusu olayda Yahudi yerleşimcinin hafif yaralandığı, saldırıda bulunduğu ileri sürülen Filistinlinin öldüğü ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Yahudi yerleşim birimine giren Filistinli bir gencin, bir Yahudi yerleşimci tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.