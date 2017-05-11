SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Yahşihan'da yeşil alan sayısı artıyor
11.05.2017 14:56:06

Yahşihan'da yeşil alan sayısı artıyor

Yahşihan Belediyesi yaz aylarının yaklaşmasıyla park çalışmalarındaki ivmesini artırdı.

Yahşihan Belediyesi yaz aylarının yaklaşmasıyla park çalışmalarındaki ivmesini artırdı.

Göreve geldikleri 2009 yılından bugüne Yahşihan'a 12 park kazandırdıklarını, toplamında ise 20 parkta düzenlemeler yaptıklarını belirten Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, "Biz görevi teslim almadan önce 5 bin metrekare civarında bir yeşil alanımız vardı, şu anda 120 bin metrekare yeşil alanımız var. Yahşihan sürekli gelişen de bir bölge olduğu için eksiklikte bitmiyor. Tamamını bitirdik, park ihtiyacımız kalmadı demiyoruz. Etrafımızı da görüyorsunuz, adı üzerinde yeniden kurulan yeniden dizayn edilen bir şehir Yenişehir Mahallesi. Her gün bir arsa üzerinde yeniden bir yapılanma var. Dolayısıyla bu yapılanmaların olduğu yerlerde yeşil alanlar ihtiyacı oluyor, spor alanları ihtiyaçları oluyor. Şu anda 120 bin metrekare yeşil alanımız var. Nasip olursa 2019 dönemine kadar da amacımız 150 bin metrekare yeşil alanı tamamlamak" dedi.

"Kırıkkale'nin en büyük ilçesi haline geldik"

Şu anda ilçe nüfusunun 22 bin 400 olduğuna değinen Başkan Sungur, "Kırıkkale'nin de en büyük ilçesi haline geldik ama bizim canlı nüfusumuz 70 bin. Üniversite öğrencilerinin bulunduğu da bir bölge dolayısıyla biz Kırıkkale ilçe merkezi ve diğer ilçe merkezlerinde oturan insanlarında teveccüh ettiği bir bölge haline geldik yani bu işi bitirdik, bu park bizim son parkımız deme şansımız yok. Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiriyoruz, en uygun bölgelerde parklar yapmaya çalışıyoruz. Yalnız Türkiye'de yapılan bir yanlışlık var, bilmiyorum belki de Kırıkkale'de yapılan bir yanlışlıktır bu, imar çalışmalarında park alanları çok küçük tutuluyor. 500 metrekarelik bir alanda yapmış olduğunuz parkı sergileme şansınız yok. Görüyorsunuz burası 2 buçuk dönüm üzerine kurulu olan bir park, yani diktiğiniz ağacı da gösterebiliyorsunuz, ektiğiniz çimi de gösterebiliyorsunuz. Şehirleşme içerisinde bu alanlar daha iyi hesaplanarak yapılmalı, vatandaşlarımız için kullanışlı olmalı. Bunun haricinde ilçe merkezinde yol çalışmalarımız var" diye konuştu.
    YORUM YAZ
Gazze'deki elektrik krizi sürüyor
Gazze'deki elektrik krizi sürüyor
Gazze Şeridi'ndeki insan hakları örgütleri, çözümsüz kalan elektrik krizi nedeniyle bölgedeki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulundu.
11.05.2017 14:22:08
Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Mavi Ev'e yerleşmeyecek
Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Mavi Ev'e yerleşmeyecek
Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Moon Jae-in, devlet başkanlığı sarayına taşınmayacağını duyurdu.
11.05.2017 13:30:43
Gazze'de 'uyuşturucu ticaretine' idam cezası
Gazze'de 'uyuşturucu ticaretine' idam cezası
Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı askeri mahkeme 'uyuşturucu ticareti' yaptığı gerekçesiyle iki kişi hakkında idam kararı verdi.
11.05.2017 13:29:49
Yıldırım, ABD Savunma Bakanı'nı kabul etti
Yıldırım, ABD Savunma Bakanı'nı kabul etti
Başbakan Binali Yıldırım, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'i kabul etti.
11.05.2017 11:49:06
Arap ve Türkmen Aşiretler, ABD'nin 'PYD'ye silah' kararına tepkili
Arap ve Türkmen Aşiretler, ABD'nin 'PYD'ye silah' kararına tepkili
Suriye Arap ve Türkmen Aşiretleri Birliği Başkan Yardımcısı Ömer Dede, ABD'nin PKK/PYD'ye silah yardımı kararına ilişkin açıklama yaptı.
11.05.2017 11:27:28
Trump, FBI Başkanını neden kovduğunu açıkladı
Trump, FBI Başkanını neden kovduğunu açıkladı
Trump, FBI Direktörü James Comey'nin kovulmasının ardından 'Çok basitçe iyi bir iş çıkarmıyordu' dedi.
11.05.2017 11:26:31
Resmen açıklandı! Artık Türk lirası ile yapılacak
Resmen açıklandı! Artık Türk lirası ile yapılacak
Serbest bölgelerde, diğer ülkelerle yapılacak ticaret dışında kalan tüm ödemeler Türk Lirası ile yapılacak.
11.05.2017 10:30:43
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Karagül: ABD'nin koridor isteğinin amacı Türkiye'yi kuşatmak
Karagül: ABD'nin koridor isteğinin amacı Türkiye'yi kuşatmak
Deniz Baykal'a genel başkan adaylığı soruldu
Deniz Baykal'a genel başkan adaylığı soruldu
Bahçeli'den Taha Akyol'un notuna cevap
Bahçeli'den Taha Akyol'un notuna cevap
Canikli'den FETÖ açıklaması: Bakanlar ve vekiller arasında...
Canikli'den FETÖ açıklaması: Bakanlar ve vekiller arasında...
Mahrem imamlar operasyonunda Hakan Fidan
Mahrem imamlar operasyonunda Hakan Fidan
HSK için 21 aday belirlendi
HSK için 21 aday belirlendi
Rubin'den Erdoğan'a yeni tehdit: Türkiye'den ayrılırsa geri dönemeyebilir
Rubin'den Erdoğan'a yeni tehdit: Türkiye'den ayrılırsa geri dönemeyebilir
CHP'li Yılmaz: Türkiye, Esad saplantısından kurtulamadığı için...
CHP'li Yılmaz: Türkiye, Esad saplantısından kurtulamadığı için...
ABD: Türkiye'nin tüm endişelerini gidereceğiz
ABD: Türkiye'nin tüm endişelerini gidereceğiz
Alman Dışişleri Bakanı: Türkiye’ye silah vermeye devam edebilir miyiz?
Alman Dışişleri Bakanı: Türkiye’ye silah vermeye devam edebilir miyiz?
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları