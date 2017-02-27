27.02.2017 15:57:52

Yahşi Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'ndan Mehmet Kocadon'a ziyaret

Yahşi Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nun yeni müdürü Serkan Kale, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret ederek okula ve öğrencilere verdiği destekler için kendisine teşekkür etti.

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Yahşi Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nun yeni müdürü Serkan Kale, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret ederek okula ve öğrencilere verdiği destekler için kendisine teşekkür etti.Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarette müdür Serkan Kale'ye okulun el sanatları öğretmeni Aslıhan Kaya ile rehber öğretmen Gönül Çelebi eşlik etti. Başkan Mehmet Kocadon'a ve Bodrum Belediyesi'ne bu güne kadar sağlamış oldukları destekleri için teşekkür eden müdür ve öğretmenler, okulda yapılan çalışmalar ve öğrencilerin durumları hakkında da Başkan Kocadon'a bilgi verdi.Ziyarette ayrıca Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Bodrum Zeki Müren Sanat Derneği tarafından 21 Nisan günü, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde, Yahşi Özel Eğitim İş Uygulama Okulu yararına verilecek konserin hazırlık çalışmalarından bahsedildi.Yahşi Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nun kendisi için çok ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Başkan Kocadon, "Hep söylüyorum: Sevgi engel tanımaz. Birlik ve beraberlik olduğu sürece bizler, her türlü zorluğun üstesinden geliriz. Yeter ki sevgiyle ilgiyle yaklaşalım birbirimize. Yahşi Özel Eğitim İş Uygulama Okulumuz da bunun Bodrum'daki en güzel örneklerinden biridir. Okulumuzun açılmasıyla birlikte Bodrum Yarımadamızdaki gözlerinden gerçek sevgi yansıyan özel çocuklarımız, yaşamlarına çok şey kattılar. Kendilerine güvenleri ve yetenekleri gelişerek pek çok şeyi kendi başlarına yapabilmeye başladılar. Belirli yaş aralığı nedeniyle bu okula devam edemeyen kardeşlerimiz için ise eğitimlerine ve aktivitelerine devam edebilsinler diye Bodrum Belediyesi olarak ilçe milli eğitim, halk eğitim ve gönüllülerimizle birlikte Ortakent'te, Bodrum Belediyesi Özel Çocuklar Kültür Sanat ve Yaşam Merkezi'ni kurduk. Hem Mehmet Kocadon hem Bodrum Belediye Başkanı olarak her zaman onların yanındayım ve elimden geldiğince olmaya da devam edeceğim." dedi.