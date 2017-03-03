03.03.2017 20:05:55
Gaziantep'in Araban ilçesinde kurak geçen kış mevsimi nedeniyle 26 Şubat pazar günü nedeniyle Fakılı Kırsal Mahallesinde iki vatandaşlar yağmur duasına çıkmıştı. Kuraklık korkusunun yaşandığı ilçede, en son yağmurdan 43 gün sonra sağanak yağış başladı.
Yağış ilçedeki etkisini sürdürüyor
Yağmur duasına çıkılan arabanda, yağış sevinci
Yağmur duasına çıkılan Araban'da başlayan sağanak yağış, bölge halkının yüzünü güldürdü.Yağmur duasına çıkılan Araban'da başlayan sağanak yağış, bölge halkının yüzünü güldürdü.
Gaziantep'in Araban ilçesinde kurak geçen kış mevsimi nedeniyle 26 Şubat pazar günü nedeniyle Fakılı Kırsal Mahallesinde iki vatandaşlar yağmur duasına çıkmıştı. Kuraklık korkusunun yaşandığı ilçede, en son yağmurdan 43 gün sonra sağanak yağış başladı.
Yağış ilçedeki etkisini sürdürüyor