17.02.2017 10:22:44

Yağlı ciltler dikkat

Parlak ve güzel bir cilde sahip olmanın aynaya bakmayı gerektirdiğini belirten Bihter Fidangül, bunun da ancak düzenli ve doğru bir cilt bakımı uygulamasıyla mümkün olduğunu söyledi.

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Parlak ve güzel bir cilde sahip olmanın aynaya bakmayı gerektirdiğini belirten Bihter Fidangül, bunun da ancak düzenli ve doğru bir cilt bakımı uygulamasıyla mümkün olduğunu söyledi.Dermaslim Estetik Ve Güzellik Merkezi Kurucusu Bihter Fidangül, "Cilt bakımında amaç temiz parlak ve sağlıklı bir cilttir. Doğal yapınız ne olursa olsun her cilt tipine uygun bakım prosedürleri ile istediğiniz sonuca ulaşmak mümkündür. Cildiniz için en doğru tedaviye başlama profesyonel ellerde en az ayda bir kere yapılacak kabin bakımlarıdır. Bu cildinizin tipine uygun derin bir temizlik ve ferahlık demektir. Bu bakım sırasında uygulayacağınız ürünler ve uygulama yöntemleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz" dedi.Cilt bakımının kadın olsun erkek olsun herkes için gereken bir bakım olduğunu kaydeden Fidangül, "Dış etkenlerden oldukça fazla etkilenen yüz bölgesine bu etkenlerden oluşan zararları yok etmek amacıyla belirli aralıklarla bakımlar uygulamak gerekir. Dış etkenlerin yarattığı zararlarla beraber cildimizde, ergenlik dönemininde başlamasıyla yağlanmalar ve bununla beraberde sivilceler, siyah noktalar, kuru bölgeler ve belli bir yastan sonra da kırışıklıklar oluşur. Bütün bunların bakimi yapılarak cildin çok daha sağlıklı bir duruma getirilmesi oldukça önemlidir" diye konuştu."Bakımlı bir cilt ile bakımsız bir cilt arasındaki en büyük fark 35-40'lı yaşlardan itibaren kendini göstermektedir"Genetik yapısının iyi olmasına rağmen iyi bakılmayan bir cilt olduğundan daha yıpranmış göründüğünü belirten Fidangül, "Ancak tam tersi genetik yapısı güçlü olmayan bir cilt doğru ve düzenli bakim ile olduğundan çok daha genç ve sağlıklı görünecektir. Bundan dolayı sadece estetik açıdan değil sağlık açısından da cildimizin temizlik ve bakımına özen göstermek yaşımız ilerledikçe oluşacak kırışıklık ve deformasyon gibi problemlerin önlenmesi bakımından çok faydalıdır. Aksi takdirde UV ışınları, makyaj, serbest radikaller, sigara, stres, hava değişimleri ve yanlış beslenme cildimizi olumsuz yönde etkiler ve genç yasta olmamıza rağmen yorgun ve solgun görünmemize neden olur" açıklamalarında bulundu.Cildin canlılığını, parlaklığını ve diriliğinin en önemli sağlık göstergelerinden olduğunu söyleyen Fidangül, "Dolayısıyla 20'li yaslardan itibaren her bayanın temizlik, bakim ve koruma amaçlı olarak ayda bir kez cilt bakimi yaptırması çok faydalıdır. Cilt Bakimi mutlaka konusunda uzman kişiler tarafından kişinin yaşı ve cilt yapısı göz önünde bulundurularak ve kesinlikle uygun ürünler kullanılarak yapılmalıdır. Doğru seçilmeyen ürünler bir sonuç vermeyeceği gibi mevcut durumu bozan etkilere de yol açabilir. Bundan dolayı merkezimizde cilt bakimi öncesinde kapsamlı bir analizi yapılarak isleme başlanır. Böylece cildin yağı, nemi, ph derecesi, hassasiyeti, elastikiyeti, kırışıklık ve elastikiyet durumu, varsa leke ve kılcal damar problemleri ( kaparoz), ile ilgili detaylı bilgi sahibi olur ve tamamen kişiye özel bir bakim uygularız" ifadelerini kullandı."Özellikle yağlı ciltler dikkat"Bihter Fidangül, "Herkesin cilt yapısı birbirinden farklı olduğu için kimi kişiler yağlı cilde sahip olurken kimileri de kuru ya da normal cilt yapısına sahip olur. Özellikle yağlı ciltlerde yağlanma sebebiyle sivilcelenmenin çok daha fazla olduğu görüldüğü için bu cilt tipine farklı bakim yöntemleri ve çeşitleri uygulanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken cilt tipi ne olursa olsun kişinin kendi cildini tanıması ve bunun sonucunda da kendi cilt tipine uygun bakimi yapabilmesidir. Derma Klinik'de dermakozmetik ve alleji, reaksiyon testinden geçmiş ürünler ve markalar kullanılır" şeklinde konuştu.