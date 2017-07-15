15.07.2017 14:11:36

Yağış buğday rekoltesini artırdı

Mardin'de geçen yıl 1 milyon ton seviyesinde gerçekleşen buğday rekoltesinin, bu yıl yeterli yağış alınması sayesinde 1 milyon 150 bin tona çıkması bekleniyor.

Mardin'de geçen yıl 1 milyon ton olarak gerçekleşen buğday rekoltesinin, bu yıl iyi seyreden yağışlar sayesinde 1 milyon 150 bin tona çıkacağı tahmin ediliyor.

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, bu yıl Kızıltepe ve Mardin ovalarında geçen seneye oranla buğday rekoltesinde yüzde 10'ün üzerinde bir artış beklendiğini söyledi.

Hasadı tamamlanan buğdayın un, makarna, bulgur olarak işlendiğini ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edildiğini aktaran Öter, geçen yıl buğday hasadının 1 milyon ton olarak gerçekleştiğini, bu yıl ise yağışların iyi seyretmesi sayesinde 1 milyon 150 bin ton civarında olmasını beklediklerini dile getirdi. Öter, şöyle devam etti:

"Buranın toprakları dünyanın en verimli Mezopotamya topraklarıdır. Bu topraklarda üretilen buğday ve mercimek dünyanın en kaliteli ürünüdür. Burada ürettiğimiz buğday Türkiye'nin diğer yerlerinde üretilenden 100 kuruş daha pahalıya gidiyor. Bunun nedeni ise organizenin burada olması ve ürünlerin Ortadoğu ülkelerine ihraç edilmesidir."

Üretim rahat yapılıyor

Mardin'de huzur anlamında bir sıkıntı yaşanmadığını, çiftçilerin rahat bir şekilde üretim yaptığını anlatan Öter, hasat zamanı il dışından yaklaşık bin civarında işçinin kente geldiğini söyledi.

Çiftçi Furkan Dündar da nisan ve mayıs aylarındaki yağışlar sayesinde çok verimli bir hasat dönemi yaşadıklarını belirtti.

Dönüm başına 600 ile 650 kilogram buğday hasadı yaptıklarını ifade eden Dündar, genelde makarna ve bulgurluk buğday ektiklerini dile getirdi.

Geçen yıl buğdaydan zarar ettiklerini anlatan Dündar, "Huzur ortamının gelmesinden dolayı buğdayın fiyatında bir yükseliş var. Geçen yıl yaklaşık 900 kuruştan satıldı. İşçi parası, depolama derken kar etmedik. Bu sene 1 lira 100 kuruştan gidiyor. Bu senenin geçen seneye nazaran çok iyi olacağı belli" dedi.

Huzurun hakim olması sayesinde tüccar, işçi ve kargo firmalarının rahatlıkla bölgeye geldiğini anlatan Dündar, şöyle konuştu:

"Buğday sattığımız zaman yükü almaya gelecek kimse bulamıyorduk. Millet terör olaylarından dolayı çekiniyordu. Geçen sene balya yapmaya kimse gelmedi. Tonlarca samanımı yakmak zorunda kaldım. Bu sene huzur ve refahın gelmesiyle çok bereketli bir sene yaşadık. Şu an huzurluyuz, mutluyuz. İnşallah böyle devam eder"

Yozgatlı biçerdöver şoförü Mustafa Bulut (60) da yaşı ilerlemesine rağmen geçimini sağlamak için hasat döneminde bölgeye geldiğini söyledi. Bulut, "Türkiyemiz çok güzel. Terör diye bir şey kalmadı, burada huzur hakim" diye konuştu.