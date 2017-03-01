01.03.2017 11:51:15

Yabancı öğrenciler Akhisar'ı gezdi

Yunusemre Belediyesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri inceleme gezilerine Akhisar ilçesiyle devam etti.

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Yunusemre Belediyesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri inceleme gezilerine Akhisar ilçesiyle devam etti.Yunusemre Belediyesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, belediye ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) işbirliğiyle kurulan Yunusemre Kent Akademisi (YUKA) üyeleriyle birlikte Akhisar'daki fabrikalarda incelemelerde bulundu. Geziye Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Komisyonu üyesi Gültekin Aşçı, Strateji Geliştirme Müdürü Orhan Güzel ve MCBÜ'de okuyan 30'a yakın yabancı misafir öğrenci katıldı.İlk olarak Akhisar'ın zeytin ve zeytinyağı işletmelerini gezen heyet, zeytin ihracaatı ile ilgili bilgi aldı. İncelemenin ardından Akhisar zeytinyağı müzesini gezen heyet, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı'yı da makamında ziyaret ederek ilçenin tarihi ve ekonomik faaliyetleri konusunda görüş alışverişinde bulundu. Keskinoğlu ailesine ait tarihi Otomobil Müzesi'ni de gezme fırsatı bulan heyet, adeta tarihte yolculuk yaptı.