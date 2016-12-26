27.12.2016 08:37:59

Yaban Hayvanlarına yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ekiplerince yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ekiplerince yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.Kilis Şube Müdürlüğü tarafından yüksek kesimlere yağan kar ve havaların soğuk gitmesi nedeniyle avlakları yemleme çalışmaları sürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından kar ve yağışın etkili oldukları yerlerde doğaya 200 kilogram buğday, 200 kilogram saman bırakıldı. Avlakların yemleme çalışmaları Ocak, Şubat ve Mart aylarında devam edeceği bildirildi.