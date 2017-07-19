19.07.2017 16:41:38

'Ya Ruslar Kırım'dan çıkacak ya da biz yok olacağız'

Kırım Tatar Milli Meclisi ve Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı, Ukraynalı Milletvekili Refat Çubarov, 1783 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilk işgalinden sonra Kırım Tatarların başına gelen bütün acıların yeniden yaşanmaması için Rusya'nın Kırım'ı en kısa zamanda terk etmesi gerektiğini söyledi. Çubarov, 'Ya Ruslar Kırım'dan çıkacak ya da biz yok olacağız' dedi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ



AA'nın sorularını yanıtlayan Refat Çubarov, Rusya'nın Kırım'dan çıkmasının varoluşsal bir soruna dönüştüğünü ifade eden Çubarov, "Sadece umut değil. Ukrayna halkı Kırım halkı ve Kırım Tatarları bunun için ne gerekiyorsa yapıyor. 234 yıllık tarihimizi, geçmişimizi yok edecek. 1783 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilk işgalinden sonra başımıza gelen bütün acılar, Rusya yüzünden geldi. Böyle tarihi bir tecrübemiz var. Aynı acıları yeniden yaşamamak için Rusya'nın Kırım'ı en kısa zamanda terk etmesi gerekiyor. Biz bunun için elimizden geleni yapacağız çünkü başka bir şansımız, alternatifimiz yok. Ya Ruslar Kırım'dan çıkacak ya da biz yok olacağız" değerlendirmesini yaptı.

Çubarov, Kiev'de NATO ve BM yetkilileriyle yapılan toplantılarda Rusya'ya karşı yaptırım kararları alındığını anımsatarak, "Ancak Batılı ülkeler bu yaptırımları sıkı tutmadı" dedi.

Refat Çubarov, Türkiye ile Ukrayna arasında ciddi bir iş birliği potansiyeli olmasına rağmen, bu iş birliğinin istenilen seviyeye taşınmadığı görüşünü dile getirdi.

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduğunu ifade eden Çubarov, Ukrayna'nın bölgesel ilişkilerinde Türkiye'nin birinci sırada olduğunu aktardı.















