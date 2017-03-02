02.03.2017 12:25:54

World Cities Expo, Barcelona'da tanıtıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Baraçlı, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen etkinlikte, 15-18 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak World Cities Expo'yu anlattı- Baraçlı: - 'İçinde yaşadığımız şehirler akıllı şehirlere dönüşürken, bu dönüşüme yön veren tüm sağlayıcı ve tarafları, bir dünya şehri olan İstanbul'da bir araya getireceğiz'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde (MWC 2017), 15-18 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak World Cities Expo'yu tanıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ikincisi düzenlenecek World Cities Expo'nun Barcelona'daki tanıtım toplantısına yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Sunuculuğunu Medya AŞ Genel Müdürü Yunus Göksu'nun yaptığı toplantıya, Türkiye'nin Barcelona Başkonsolos Muavini Güçlü Kalafat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Kalkancı, Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut, Bilgi İşlem Müdürü Ertuğrul Kuru, Akıllı Şehirler Müdürü Mustafa Akyüz de katıldı.

Baraçlı, toplantıda, İstanbul'a daha fazla akıllı şehir uygulamaları kazandırma çalışmalarını genç ve çalışkan bir ekiple yürüttüklerini belirtti.

Yaptıkları uygulamalarla İstanbulluların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Baraçlı, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 Türkiye vizyonunda ortaya koyduğu teknolojik atılımla ve yerleşme boyutu çerçevesinde bizler de yerel yönetimler olarak akıllı teknolojileri hangi boyutta uygulayabileceğimizin ve bunlarla vatandaşımızın hayatlarını nasıl kolaylaştırabileceğimizin peşindeyiz." diye konuştu.

- "Big Smart İstanbul" sloganı

Hayri Baraçlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zamanda akıllı teknolojilerin uygulanmaya başlandığını anımsatarak, "Akıllı Şehir uygulamalarını hem toplu ulaşımda hem trafik sinyalizasyon sistemlerinde hem de çevre teknolojilerinde kullanıyorduk. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da çizdiği vizyonla belediye çalışanları olarak 'Big Smart İstanbul' sloganıyla Akıllı Şehir Projesi'nin önemli sacayaklarından birini 15-18 Mayıs arasında İstanbul'da World Cities Expo adıyla yapma kararı aldık." bilgisini verdi.

Genel Sekreter Baraçlı, tanıtım toplantısının Barcelona'da yapılmasının sebebine ilişkin de "Birincisi kültürü, mimarisi ve çağdaş kent çözümleriyle bir dünya kenti olan Barcelona'nın İstanbul'un kardeş şehri olması. İkincisi ise iki dünya kenti arasında gerçekleşen bu bağ ile geleceğin akıllı şehirlerine vurgu yaparak, tüm dünya kentlerine önemli bir çağrıda bulunmaktır." görüşünü paylaştı.

Nüfus hareketlerinin tüm dünyada çok büyük oranlarla ve hızlı bir şekilde değiştiğini vurgulayan Baraçlı, kentlerin de her geçen gün göç aldığını, 2030'da büyük göç hareketleri sonucu dünya nüfusunun yüzde 60'ının şehirlerde yaşamaya başlayacağını, mega şehirlerin sayısının gittikçe artmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Baraçlı, mega şehirlerdeki insan, araç, bina ve alt yapı hizmetleri gibi kenti oluşturan bileşenlerin de hızla büyüdüğünü, çoğaldığını ve karmaşıklaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşanan bu ihtiyaç ve gelişmelerin ortaya çıkardığı 'akıllı şehirler' konsepti, kurumsal örgütlenmeden yapılanmaya, ulaşımdan enerjiye, güvenlikten sosyal hizmetlere ve çevreciliğe kadar çok geniş bir alanı kapsıyor. Bugünkü verilere göre dünya şehirlerinin akıllı şehirler olma yolunda 2021 yılına kadar 1,5 trilyon dolar kaynak ayırması bekleniyor. Ayrıca, akıllı şehirlerde toplu taşıma sistemleri, enerji tasarrufu sağlayan binalar gibi uygulamalarla 2050 yılına kadar tüm dünyada 22 trilyon dolar düzeyinde bir tasarruf sağlanması bekleniyor. Bu uygulamaların tarafları olarak hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bu sorumlulukların başında ülkeler ve şehirler arasında bilgi ve tecrübenin paylaşılması ve kent insanları arasında farkındalık oluşturulması geliyor. Dünyamızın geleceği ve elde edilecek tasarrufun büyüklüğü düşünüldüğünde akıllı şehir uygulamalarının dünyada tüm şehirlere ulaştırıp yaygınlaştırılması daha da önem kazanıyor."

Hayri Baraçlı, İstanbul World Cities Expo'yu planlarken günün teknoloji sağlayıcıları ve kullanıcılarını geleceğin şehirleriyle buluşturan, dünyanın öncü kurum, kuruluş ve uzmanlarını bir araya getirecek şekilde plan yaptıklarına dikkati çekerek, "İçinde yaşadığımız şehirler akıllı şehirlere dönüşürken, bu dönüşüme yön veren tüm sağlayıcı ve tarafları, bir dünya şehri olan İstanbul'da bir araya getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fuar kapsamında akıllı dönüşüm için paydaş firmaları bir araya getiren bir fuar alanı kurulacak. Kanaat önderlerini ve fikir liderlerini buluşturacak vizyon konferansları düzenlenecek. Sinerji temelli, etkin iş ve network toplantıları da yapılacak.