SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
World Cities Expo, Barcelona'da tanıtıldı
02.03.2017 12:25:54

World Cities Expo, Barcelona'da tanıtıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Baraçlı, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen etkinlikte, 15-18 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak World Cities Expo'yu anlattı- Baraçlı: - 'İçinde yaşadığımız şehirler akıllı şehirlere dönüşürken, bu dönüşüme yön veren tüm sağlayıcı ve tarafları, bir dünya şehri olan İstanbul'da bir araya getireceğiz'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde (MWC 2017), 15-18 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak World Cities Expo'yu tanıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ikincisi düzenlenecek World Cities Expo'nun Barcelona'daki tanıtım toplantısına yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

Sunuculuğunu Medya AŞ Genel Müdürü Yunus Göksu'nun yaptığı toplantıya, Türkiye'nin Barcelona Başkonsolos Muavini Güçlü Kalafat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Kalkancı, Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut, Bilgi İşlem Müdürü Ertuğrul Kuru, Akıllı Şehirler Müdürü Mustafa Akyüz de katıldı.

Baraçlı, toplantıda, İstanbul'a daha fazla akıllı şehir uygulamaları kazandırma çalışmalarını genç ve çalışkan bir ekiple yürüttüklerini belirtti.

Yaptıkları uygulamalarla İstanbulluların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Baraçlı, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 Türkiye vizyonunda ortaya koyduğu teknolojik atılımla ve yerleşme boyutu çerçevesinde bizler de yerel yönetimler olarak akıllı teknolojileri hangi boyutta uygulayabileceğimizin ve bunlarla vatandaşımızın hayatlarını nasıl kolaylaştırabileceğimizin peşindeyiz." diye konuştu.

- "Big Smart İstanbul" sloganı

Hayri Baraçlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zamanda akıllı teknolojilerin uygulanmaya başlandığını anımsatarak, "Akıllı Şehir uygulamalarını hem toplu ulaşımda hem trafik sinyalizasyon sistemlerinde hem de çevre teknolojilerinde kullanıyorduk. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da çizdiği vizyonla belediye çalışanları olarak 'Big Smart İstanbul' sloganıyla Akıllı Şehir Projesi'nin önemli sacayaklarından birini 15-18 Mayıs arasında İstanbul'da World Cities Expo adıyla yapma kararı aldık." bilgisini verdi.

Genel Sekreter Baraçlı, tanıtım toplantısının Barcelona'da yapılmasının sebebine ilişkin de "Birincisi kültürü, mimarisi ve çağdaş kent çözümleriyle bir dünya kenti olan Barcelona'nın İstanbul'un kardeş şehri olması. İkincisi ise iki dünya kenti arasında gerçekleşen bu bağ ile geleceğin akıllı şehirlerine vurgu yaparak, tüm dünya kentlerine önemli bir çağrıda bulunmaktır." görüşünü paylaştı.

Nüfus hareketlerinin tüm dünyada çok büyük oranlarla ve hızlı bir şekilde değiştiğini vurgulayan Baraçlı, kentlerin de her geçen gün göç aldığını, 2030'da büyük göç hareketleri sonucu dünya nüfusunun yüzde 60'ının şehirlerde yaşamaya başlayacağını, mega şehirlerin sayısının gittikçe artmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Baraçlı, mega şehirlerdeki insan, araç, bina ve alt yapı hizmetleri gibi kenti oluşturan bileşenlerin de hızla büyüdüğünü, çoğaldığını ve karmaşıklaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşanan bu ihtiyaç ve gelişmelerin ortaya çıkardığı 'akıllı şehirler' konsepti, kurumsal örgütlenmeden yapılanmaya, ulaşımdan enerjiye, güvenlikten sosyal hizmetlere ve çevreciliğe kadar çok geniş bir alanı kapsıyor. Bugünkü verilere göre dünya şehirlerinin akıllı şehirler olma yolunda 2021 yılına kadar 1,5 trilyon dolar kaynak ayırması bekleniyor. Ayrıca, akıllı şehirlerde toplu taşıma sistemleri, enerji tasarrufu sağlayan binalar gibi uygulamalarla 2050 yılına kadar tüm dünyada 22 trilyon dolar düzeyinde bir tasarruf sağlanması bekleniyor. Bu uygulamaların tarafları olarak hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bu sorumlulukların başında ülkeler ve şehirler arasında bilgi ve tecrübenin paylaşılması ve kent insanları arasında farkındalık oluşturulması geliyor. Dünyamızın geleceği ve elde edilecek tasarrufun büyüklüğü düşünüldüğünde akıllı şehir uygulamalarının dünyada tüm şehirlere ulaştırıp yaygınlaştırılması daha da önem kazanıyor."

Hayri Baraçlı, İstanbul World Cities Expo'yu planlarken günün teknoloji sağlayıcıları ve kullanıcılarını geleceğin şehirleriyle buluşturan, dünyanın öncü kurum, kuruluş ve uzmanlarını bir araya getirecek şekilde plan yaptıklarına dikkati çekerek, "İçinde yaşadığımız şehirler akıllı şehirlere dönüşürken, bu dönüşüme yön veren tüm sağlayıcı ve tarafları, bir dünya şehri olan İstanbul'da bir araya getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Fuar kapsamında akıllı dönüşüm için paydaş firmaları bir araya getiren bir fuar alanı kurulacak. Kanaat önderlerini ve fikir liderlerini buluşturacak vizyon konferansları düzenlenecek. Sinerji temelli, etkin iş ve network toplantıları da yapılacak.


    YORUM YAZ
'Bayrak krizi, Kürdistan fikrini sindirememekten kaynaklanıyor'
TSK'da 'ByLock' operasyonu
'Trump ve Rusya ilişkileri soruşturulacak'
IŞİD şüphelisi: FETÖ yöntemlerini kullanıyordum
Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye: Referandumu erteleyin
TSK'da 'başörtüsü özgürlüğüne' dava açıldı
Genelkurmay'dan darbecilerin 'Tatbikat sandık' savunmalarına cevap
Belediye başkanının alanına park edince...
FETÖ mensubundan 'ByLock' itirafı
ABD Adalet Bakanı, Rus Büyükelçi ile görüştü
BM: Rejim, konvoyumuzu kasten vurdu
Rusya 'YPG'yi vurmadık' diyor
Tarladan eve dönmeyince korkunç gerçek ortaya çıktı!
AB'nin geleceğine ilişkin 5 senaryo
ABD'li komutan: YPG Türkiye'ye tehdit değil
'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'
2 Mart 2017 gazete manşetleri
Suriye'de yeni uluslararası kriz: Rakka kime kalacak?
Rus uçaklarından YPG'ye saldırı
Lübnan yönetiminde 'Hizbullah' çatlağı
Soylu: CHP, PKK'ya can suyu veriyor
Bahçeli'den Abdülkadir Selvi'ye: Kalem yobazı
İşte yeni Nokia 3310'un özellikleri
'Obama siyasete geri dönüyor'
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
PKK’nın Bulanık-Malazgirt grubu çökertildi
PKK’nın Bulanık-Malazgirt grubu çökertildi
Muş’ta PKK’nın sözde Bulanık ve Malazgirt grubuna yönelik operasyonda 28 kişi silah ve mühimmatla yakalandı.
02.03.2017 12:13:21
Evlilik programlarına yine para cezası verildi
Evlilik programlarına yine para cezası verildi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), şikayet rekorları kıran evlilik programlarına yine müeyyide uygulandı.
02.03.2017 12:00:29
İstanbul’un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul’un zam şampiyonu belli oldu
İTO’nun verilerine göre İstanbul’un zam şampiyonu Şubat ayında salatalık olurken, fiyatı en fazla düşen ürün karnabahar oldu.
02.03.2017 11:14:41
Şemdinli’de yarım ton EYP ele geçirildi
Şemdinli’de yarım ton EYP ele geçirildi
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bir vatandaşın ihbarı sonucu 500 kilogram ağırlığında 6 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.
02.03.2017 11:11:57
Avrasya Tüneli’nin ücretleri internetten de ödenebilecek
Avrasya Tüneli’nin ücretleri internetten de ödenebilecek
Avrasya Tüneli’nin geçiş ücreti internet üzerinde de ödenmeye başladı.
02.03.2017 10:59:41
Altın fiyatları yeniden tırmanışta
Altın fiyatları yeniden tırmanışta
Son iki haftadır durağan bir seyir izleyen altın fiyatlarında yeniden dalgalanma başladı.
02.03.2017 10:47:38
Antalya’da 16 öğretmene FETÖ gözaltısı
Antalya’da 16 öğretmene FETÖ gözaltısı
Antalya’da FETÖ soruşturması kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.
02.03.2017 10:25:45
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'
'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'
Soylu: CHP, PKK'ya can suyu veriyor
Soylu: CHP, PKK'ya can suyu veriyor
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
Rus uçaklarından YPG'ye saldırı
Rus uçaklarından YPG'ye saldırı
İran'da 'sahabeye hakaret' içerikli gazete haberleri tartışılıyor
İran'da 'sahabeye hakaret' içerikli gazete haberleri tartışılıyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları