26.02.2017 23:58:00

Wolfsburg, teknik direktör Ismael ile yolları ayırdı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg, teknik direktör Valerien Ismael'in görevine son verildiğini açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ligde Werder Bremen ile oynanan ve 2-1 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Ismael ile yolların ayrılmasına karar verildiği belirtildi. Yeni teknik direktörün yakın zamanda kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi.

Ismael, 2016'nın ekim ayında Dieter Hecking'in yerine yeşil-beyazlı ekibin başına getirilmişti.

Bundesliga'da bu sezon 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunan Wolfsburg, 22 puanla 14. sırada yer alıyor.