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Wizz Air Üsküp Maratonu
07.05.2017 15:28:45

Wizz Air Üsküp Maratonu

Kenyalı Kiprotich Kirui, geçen yıldan sonra bir kez daha birinciliği elde etti- Kadınlarda 5 bin metrelik koşuda ise Türk vatandaşı Nağme Burguç 3. oldu

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Wizz Air Üsküp Maratonu erkekler kategorisinde Kenyalı Kiprotich Kirui, geçen yıldan sonra bir kez daha birinciliği elde etti.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Avrupa Günü kapsamında her sene geleneksel olarak düzenlenen "Wizz Air Üsküp Maratonu"nun bu yılki yarışlarına 51 farklı ülkeden 8 bin 500'ün üzerinde kişi katıldı.

Erkekler maratonunda yarışın galibi geçen yılın da birincisi Kenyalı Kiprotich Kirui oldu. Yarı maraton yarışında Makedonyalı Dario Ivanovski rakiplerinin önünde ipi göğüslerken, 5 bin metrelik koşuda ise aynı ülkeden Bogdan Cvetkovski ilk sırada yer aldı.

Kadınlar yarı maratonunda Estonyalı üç kız kardeş Leila, Liina ve Lily Luik el ele koştukları yarışta birinci geldi.

Bu arada kadınlarda 5 bin metrelik koşuda, 14 yaşındaki Margaux Boyadjiev birinciliği elde ederken, ikinci Renata Sokolovska, üçüncü ise Türk vatandaşı Nağme Burguç oldu.


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