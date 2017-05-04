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Wizards ilk galibiyetini aldı
05.05.2017 10:13:02

Wizards ilk galibiyetini aldı

Washington Wizards, iki oyuncusunun 'double-double' yaptığı maçta konuk ettiği Boston Celtics'i 116-89 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi- Durant, Curry ve Green üçlüsünün toplamda 69 sayı ürettiği mücadelede Golden State Warriors, Utah Jazz'ı 11 sayı farkla mağlup ederek seride 2-0 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Washington Wizards, konuk ettiÌ‡ğiÌ‡ Boston Celtics'i 116-89 yenerek seride ilk galibiyetini aldı.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Konferans yarı final serisinin 3. maçında Verizon Center'da Boston Celtics'i ağırlayan Washington Wizards, ilk çeyrekte 22-0'lık seri yakaladığı mücadeleyi 116-89 alarak seriyi 2-1'e getirdi.

Wizards'ta John Wall 24 sayı ve 8 asistlik performansıyla maçın en skoreri oldu. Bojan Bogdanovic 19 sayı ve 10 ribaunt, Marcin Gortat ise 13 sayı ve 16 ribaunt ile "double-double" yaparken, Otto Porter Jr. ise 19 sayı ve 8 ribaunt ile skora destek verdi.

Celtics'te Al Horford 16 sayı, Jae Crowder 14 sayı ve 7 ribaunt, Isaiah Thomas ise 13 sayıyla mücadele etti.


- Warriors 2-0 öne geçti

Normal sezonu lider tamamlayan Golden State Warriors, Batı Konferansı yarı finalinde konuk ettiği Utah Jazz'ı 115-104 mağlup ederek serisinde 2-0 üstünlük yakaladı.

Warriors'ı galibiyete taşıyan oyuncular, 25 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistle Kevin Durant, 23 sayı ve 7 asistle Stephen Curry, 21 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle Draymond Green oldu.

Jazz cephesindeyse Gordon Hayward 33 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Rudy Gobert 16 sayı ve 16 ribaunt, Shelvin Mack ise 14 sayı kaydetti.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edilecek.


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