31.07.2017 14:14:39

WikiLeaks'ten 'Macron' sızıntısı!

WikiLeaks, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un seçim kampanyasına ilişkin e-postaları sızdırdı.

Sputnik'in haberine göre ​WikiLeaks, Mart 2009-Nisan 2017 arasını kapsadığı belirtilen arşivin 21.075 adet 'doğrulanmış' elektronik posta içerdiğini, elektronik postaların Macron'un seçim kampanyasına ait olduğunun DKİM (Domain Keys Identified Mail) adlı sistem ile doğrulandığını belirtti.

Toplam e-posta sayısının 71. 848 olduğunu söyleyen site, ancak bunlardan sadece 21.075'in 'doğrulanmış' olarak işaretlenmiş olduğunu açıkladı. Ancak WikiLeaks'ten yapılan açıklamada geri kalan e-postaların çoğunun da 'istatiksel örnekleme' ile doğru olarak kabul edilebileceği söylendi.

Macron, Fransa'da 7 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunu yüzde 66 oy oranı ile kazanmış ve 14 Mayıs'ta görevine başlamıştı.

FRANSA'DAKİ SEÇİMLERDE DE RUSYA SALDIRISI YAŞANMIŞTI



Geçen ay Fransız araştırmacılar Macron'un seçim kampanyasına yapılan siber saldırıda Rus hacker grubunun izine rastlanmadığını açıklamıştı. Fransa siber güvenlik ajansı ANSSI'nın direktörü Guillaume Poupard, 1 Haziran'da Associated Press'e yaptığı açıklamada hacklemenin 'çok genel ve basit olduğunu' belirterek arkasında 'herhangi birinin olabileceğini' söylemişti. WikiLeaks ayrıca açıklamasında Poupard'ın 'daha önce Fransa'nın faili başkasıymış gibi gösterilen hack saldırılarına şahit olduğunu da' söylediği hatırlatıldı.