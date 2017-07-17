17.07.2017 14:00:24

West Ham kabul etti! Koptu geliyor

Galatasaray bir süredir gündeminde olan Sofiane Feghouli'nin transferinde kulübü West Ham United'ı da ikna etti.

Gomis, Belhanda ve Maicon takviyeleriyle taraftarını havaya sokan Sarı-Kırmızılılar, son olarak sağ bek Mariano'yu getirmişti. Şimdi gözler Feghouli'ye çevrildi.

2-3 haftadır yoğun bir şekilde Cezayirli futbolcuyla görüşen Cim Bom, yıldız kanat oyuncusunun kulübü West Ham United'ı ikna etti. Oyuncuyla yapılan pazarlıklarda ise artık çok ufak pürüzler kaldı. Aradaki ücret farkının hafta içinde çözülmesi beklenirken, Feghouli'nin İstanbul'da olması planlanıyor.

Belhanda gibi Feghouli'yi de önceki yıllarda Fenerbahçe istemişti. Galatasaray, başarılı futbolcuyu kadrosuna katıp ezeli rakibine ikinci çalımını atmayı hedefliyor. 27 yaşındaki Feghouli geldikten sonra Aslan'ın sağ kanadı da silbaştan kurulmuş olacak. Öyle ki arkada Mariano önde ise Feghouli oynayacak.

Rüzgar gibi kanat

Geçen sezon Premier Lig'de 21 maça çıkan Feghouli, bu karşılaşmalarda 3 kez rakip fileleri havalandırırken 3 de asist yaptı. Takımı hücum bölgesinde sürekli ileri taşıyabilecek kapasitede olan yıldız futbolcu, Cezayir Milli Takımı'nda da bugüne kadar 44 maça çıktı, 11 gol attı.