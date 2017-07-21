21.07.2017 09:12:06

Washington ile New York arasına tünel yapılıyor

Uzay araştırma teknolojileri kuruluşu Space X ve Tesla’nın kurucusu Elon Musk, Washington ile New York arasında yer altı tünelinin yapımı için izin aldığını açıkladı.

Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Boring Company, New York- Philadelphia-Baltimor-Washington güzergahında yer altı Hyperloop'un yapımı için hükümetten sözlü onay aldı. New York-Washington 29 dakikaya inecek" dedi.

​Hyperloop projesi elektromanyetik mıknatıslar ve sürtünmeyi en aza indiren kompresör fanları kullanarak mümkün olan en az enerjiyle yüksek hızlı ulaşım sağlamayı amaçlıyor.