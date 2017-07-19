19.07.2017 15:41:09

Waris geri dönüyor!

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Waris Majeed, Türkiye'ye geri dönüyor.

Bursaspor, bir dönem Trabzonspor forması giyen Waris Majeed transferinde büyük aşama kaydetti. Daha önce Ganalı futbolcu ile el sıkışan Yeşil-Beyazlı ekip, Fransız temsilcisi Lorient'i de ikna etti.

25 yaşındaki oyuncuyu bir sene kiralayacak olan Timsahlar'ın, transferi en kısa sürede açıklaması bekleniyor. Genç futbolcu, Lorient forması ile geçen sezon 40 maça çıkarken, 11 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.